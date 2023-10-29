İsmail Kartal'dan hakeme tepki: "Allah aşkına bak!"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 5-0 kazandıkları Pendikspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.Maçın son anlarındaki pozisyonun penaltı olması gerektiğini söyleyen Kartal, "Bu maça da en iyi şekilde hazırlandık. Maç başından sonuna kadar oyunun kontrolü bizdeydi. Maçın 1 ve 2. dakikalarda yine sakatlık oldu. O bizi biraz sarstı. Yaptığımız değişikliklerle ilk yarıyı 2-0, maçı 5-0 bitirdik. Daha farklı olabilirdi. Sonuçta bir de verilmeyen penaltı var. Maçın skoru 5-0 ama ne verilmesi gerekiyorsa verilir. Penaltı almamız için daha ne olacak? Allah aşkına diyorum bak Allah aşkına, bize de rakiplerimize de net olsunlar, dürüstçe ne görüyorlarsa çalsınlar. 5-0 kazandık ama oradaki penaltının verilmemesi çok düşündürücü bence." dedi.Takımda üst üste yaşanan sakatlıklar hakkında konuşan Kartal, "1. dakikada 2 sakat veriyoruz. Hiçbir takımın, hiçbir futbolcunun... Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Hiç de tahmin etmeyeceğimiz oyuncular. Bunu anlayamıyorum, çözemiyorum. Bir şanssızlık, bir terslik var. Çok şükür ki bir şekilde maçları kazanıyoruz. Çok iyi çalıştığımız için gerçekten takım olarak mücadele ediyoruz. İstediğimiz oyunu oynuyoruz. Sakatlanan oyuncularımızı en iyi şekilde aramıza tekrar katarız. Yolumuza devam etmek istiyoruz. Samet'in çok bir şeyi yok. Kramp girmiş. Tedbir amaçlı. Becao 'Hafif ağrım var' dedi. Tedbir amaçlı oyuna almadım. Fred'in durumu belli değil. Yarın belli olacak." dedi.Son olarak gelecek hafta oynayacakları Trabzonspor maçını değerlendiren İsmail Kartal, "Trabzonspor takımı, iyi bir takım. Yeni hocaları geldi. Sonuçta bizde öncelik hangi oyuncularımız sağlıklı, hangi planı yapacağız. Hemen bu gece buna yoğunlaşacağım." ifadelerini kullandı.