Edin Dzeko: "Takım işimi çok kolaylaştırıyor"

Fenerbahçe'nin Bosna-Hersekli golcüsü Edin Dzeko 5-0 kazandıkları Pendikspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.Sözlerine Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başlayan Dzeko, "Türkiye için özel bir gün. Cumhuriyetin 100. yıl dönümü nedeniyle tüm dünyadaki Türkler'i tebrik ediyorum. Bugün özel bir forma ile sahadaydık. Böyle bir günde galibiyet elde edebildiğimiz için çok mutluyum. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir galibiyet elde ettik." dedi.Maçta 3 gol atmasına değinen Dzeko, "Bana göre takım olarak çok iyiydik. Kollektif olarak böyle oynayınca işim kolaylaşıyor. Goller attığım için takıma teşekkür etmek gerekiyor. Bu takım çalışmasının bir ürünü. Bazen gol veya asist yapamazsınız ama gol kadar önemli işler yaparsınız. Dolayısıyla takım arkadaşlarım bunu fazlasıyla yaptı. Takım olarak çok iyiydik. İlk gole kadar problemli dakikalar oldu, sonra Fred çıktı ama konsantre bir şekilde oyunda kaldık. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.Pendik ilçesinde çok fazla Boşnak vatandaşın olması hakkında konuşan Dzeko, "Stadyum etrafında, bu bölgede çok fazla Bosnalı var. Mutlu oluyorum ben de, bu kadar çok Bosnalı'nın Türkiye'de olmasından dolayı. 3 golle maçı tamamladığım için burada, ayrıca keyifliyim." diyerek sözlerini noktaladı.