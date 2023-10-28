Galatasaray’ın Rizespor maçı 11’i belli oldu!

Süper Lig'de heyecan 10. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray deplasmanda Rizespor ile karşılaşıyor.

Sarı kırmızılılarda hedef; sahadan 3 puan ile ayrılarak galibiyet serisini 9'a çıkarmak ve maç fazlasıyla liderliğe çıkmak. Ev sahibi ise zorlu rakibini sahasından eli boş göndermek istiyor.

Rizespor Galatasaray maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz;

İLK 11'LER



Rizespor :

Galatasaray : Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Zaha, Kerem, Icardi.

CİMBOM'UN HEDEFİ LİDER OLMAK



Ligde şu ana kadar istikrarlı bir performans sergileyen Galatasaray, 9 maçta 8 zafer ve 1 beraberlikle 25 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla lider Fenerbahçe'nin sadece 2 puan gerisinde ikincilik koltuğunda bulunuyor. Öte yandan, ev sahibi Çaykur Rizespor 10 haftada 4 zafer, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 14 puan kazanarak 8. sıradaki yerini koruyor. Cimbom, Rizespor'la oynadığı maçın sonucunda 3 puan alarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak istiyor.





SÜPER LİG'DE GALİBİYET SERİSİ



Galatasaray, ligdeki son 8 maçından galibiyetle ayrılarak dikkatleri üzerine çekti. Bu seriyi, Kayserispor'la aldığı beraberliğin ardından yakalayan sarı-kırmızılı ekip; Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, Ankaragücü, Antalyaspor ve son olarak Beşiktaş'ı mağlup ederek sürdürdü. Aslan, geçen sezon 32. haftadaki Beşiktaş mağlubiyetinden bu yana Süper Lig'de kaybetmedi. Bu başarılı grafiğin ardından, Cimbom'un Rize deplasmanında nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.



MUSLERA CEZA SINIRINDA



Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, bu sezon attığı gollerle takımına önemli katkıda bulunuyor. Icardi, 16 resmi maçta rakip fileleri tam 15 kez sarsmayı başardı. Süper Lig'de 10 gol atan Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 kez gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın deneyimli eldiveni Fernando Muslera, sarı kart sınırında. Eğer Uruguaylı kaleci maçta sarı kart görürse, 11. haftada oynanacak olan Kasımpaşa mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.