Cedi Osman Alperen Şengün’ü uzatmada üzdü

NBA'de normal sezonda Cedi Osman'lı San Antonio Spurs, Alperen Şengün'lü Houston Rockets'ı uzatmalarda 126-122 mağlup etti. Double-double yapan Alperen Şengün mücadeleyi 25 sayı, 14 ribaund, 7 asistle tamamlarken; Cedi Osman 14 sayı, 2 ribaund ve 1 asistlik performans sergiledi.Frost Bank Center'da oynanan karşılaşmada Cedi Osman'ın formasını giydiği San Antonio Spurs, Alperen Şengün'lü Houston Rockets'ı ağırladı. Normal süresi 111-111 sona eren müsabakada San Antonio, maçı uzatmalarda 126-122 kazandı. Konuk ekip Houston'da forma giyen milli pivot, mücadelede yaklaşık 41 dakika süre alıp 25 sayı, 14 ribaund, 7 asistle takımının en skorer ismi olurken, yenilgiyi engelleyemedi.Ev sahibi ekipte oynayan Cedi ise 14 sayı, 2 ribaund ve 1 asistle galibiyete katkı sağladı.Charlotte Hornets - Detroit Pistons: 99-111Memphis Grizzlies - Denver Nuggets: 104-108Atlanta Hawks - New York Knicks: 120-126Boston Celtics - Miami Heat: 119-111Cleveland Cavaliers - Oklahoma City Thunder: 105-108Chicago Bulls - Toronto Raptors: 104-103San Antonio Spurs - Houston Rockets: 126-122Dallas Mavericks - Brooklyn Nets: 125-120Utah Jazz - LA Clippers: 120-118Portland Trail Blazers - Orlando Magic: 97-102Sacramento Kings - Golden State Warriors: 114-122