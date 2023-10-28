Beşiktaş havlu atmak üzere!

Sezona büyük umutlarla başlanmıştı ancak henüz 9. haftada ligde iddiası kalmayan, Avrupa'da üç maçta grup sonuncusu olan bir Beşiktaş ortaya çıktı. Beşiktaş, tarihinin en kötü sezonunu geçirmeye daha ekim ayından itibaren aday.Bodo Glimt deplasmanında alınan 3-1'lik mağlubiyet ve sergilenen kötü oyun, camianın sezonun geri kalanına iyice heyecansız ve umutsuz bakmasına sebep oldu. Beşiktaş, iki kulvarda daha kasım ayını görmeden neredeyse havlu attı. Ligden sonra Avrupa'da da iddiası iyice azalan Beşiktaş'ta seçim tarihi erkene alınabilirOlağanüstü seçim kararı alan yönetim, tarihi ise 17 Aralık olarak belirlemişti. Ancak takımın durumunun giderek kötüleşmesi üzerine yönetime bu tarihin öne alınması yönünde baskılar başladı.Başkan adayı Hasan Arat, "23 Ekim'de 55 gün sonraya seçim tarihi ilan edildi. İstifa eden yok. Teknik direktörümüz yok. Seçime 52 gün, 9 maç var. Burada aslolan Beşiktaş sevgisi ve Beşiktaş'ın geleceğidir. İstifa edin, en geç 30 gün içinde seçim yapalım" dedi. Arat'ın bu sözleri camiadan büyük destek alırken, gözler yönetime çevrildi.Olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmaya hazırlanan Başkan Ahmet Nur Çebi, Bodo mağlubiyeti sonrası beklemeye geçti.Siyah beyazlıların patronu, salı günü Divan Başkanı Tevfik Yamantürk'le yemekte bir araya gelecek. Adaylık konusunun istişare edileceği görüşmenin ardından Çebi'nin son kararını vereceği öğrenildi.Bodo yenilgisi sonrası Burak Yılmaz'ın morali oldukça bozuldu. Karşılaşma sonrası otelde taraftarların büyük tepki gösterdiği genç teknik adamın, yöneticilerle yaptığı görüşmede "Gaziantep maçında kötü bir sonuç alırsak istifa ederim" dediği öğrenildi.