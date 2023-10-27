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Her yerde hüsran: Beşiktaş Konferans Ligi'ndeki 3. maçında Bodo/Glimt'e boyun eğdi

Ligden sonra Avurpa'da da yokları oynuyor. Bodo/Glimt, Gronbaek, Moumbagna ve Saltnes ile 3-0 öne geçti. Kara Kartal’ın tek golü Moe (kk.)’den geldi. Beşiktaş, 3 maçta 1 puan aldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Ekim 2023 Güncelleme 27 Ekim 2023, 07:02
Her yerde hüsran: Beşiktaş Konferans Ligi’ndeki 3. maçında Bodo/Glimt’e boyun eğdi

Beşiktaş Konferans Ligi D Grubu 3. maçında Norveç'te Bodo Glimt'e 3-1 kaybetti. Henüz 1. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Sorli'nin sağ çaprazdan şutunda top az farkla auta gitti.

5. dakikada bu kez Gronbaek'in şutu direğin yanından dışarı çıktı. 29'da Bodo golü buldu. Sorli kaleye vurdu, Mert Günok'un müdahalesiyle seken topu Gronbaek ağlara gönderdi: 1-0. Temsilcimiz Beşiktaş maçın ilk yarısında hücumda etkisiz bir görüntü verdi.



RASHICA DİREĞE TAKILDI
51'de Rashica'nın ceza sahası dışından yaptığı sert şut yan direkten dışarı çıktı. 55'te Moumbagna'nın şutu direkten döndü. 2 dakika sonra Bodo ikinci golü buldu. Moumbagna, ceza sahası içinden yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0... 72'de Aboubakar'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta kaleci Haykin gole izin vermedi.

87'de kalemizde 3. golü gördük. Groenbaek'in şutu savunmadan Saltness'in önüne düştü. Saltness düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0. Kartal, Bodo'ya farklı kaybetti. 90+1'de Moe topu kendi ağlarına gönderdi: 1-3. Kara Kartal, Norveç deplasmanından ne yazık ki puan çıkartamadı.

ARADA BÜYÜK FARK VAR!
Beşiktaş, Konferans Ligi'nde Norveç ekibi Bodo/Glimt'e kaybederken gündeme futbolcuların değerleri geldi. Bodo/ Glimt'in toplam takım değeri 37 milyon Euro. Siyah-Beyazlılar'ın ise 129 milyon Euro... Arada neredeyse 100 milyon Euro'luk fark var. Kartal'da Gedson (17 milyon Euro), Amartey (12 milyon Euro) ve Rashica (8.5 milyon Euro)'nın toplam değeri Bodo/Glimt ile eşit.



TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI
Kara Kartal'a gönül veren taraftarlar, Aspmyra Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı. Avrupa ve Norveç'in çeşitli şehirlerinde yaşayan yaklaşık 150 taraftar, tribündeki yerlerini alarak destek oldu.



CLUB BRUGGE 3 GOLLE GEÇTI
Beşiktaş'ın grubundaki diğer maçta Belçika temsilcisi Club Brugge, deplasmanda İsviçre ekibi Lugano'yu 3-1 mağlup etti. Club Brugge'un gollerini 15. dakikada Balanta, 50'de Olsen ve 89'da Vanaken kaydetti. Lugano'nun tek sayısını 74'te Vladi attı.



KENDİMİZİ DÜZELTMELİYİZ
Gedson Fernandes, "Zeminin oyunla alakası yok. Biz büyük takımız. Çıkıp her şartta oynamalıyız. Kendimizi düzeltmeliyiz ve en kısa sürede toparlanmak zorundayız" dedi.



ONANA 71 GÜN SONRA
Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Onana, Bodo Glimt mücadelesine ilk 11'de başladı. Son olarak Konferans Ligi Elemeleri'nde iç sahada oynanan Nefçi Bakü karşılaşmasında ilk 11'de görev alan 71 günlük aranın ardından 11'deki yerine döndü. Tayfur ve Salih'in sakat, Gedson'un tam iyileşmemiş olması ve Necip'in de stopere geçmesiyle orta sahada elinde sadece Demir Ege ve Onana alternatifi kalan Burak Yılmaz, tercihini Kamerunlu futbolcudan yana kullandı.



BAHANESİ OLAMAZ!
Beşiktaş'ta maç sonu yardımcı antrenör Hari Vukas konuştu. Hırvat hoca, "3 günde 1 maç oynuyoruz. Şu an en önemlisi maç kazanmak, acilen. Bir sonraki maça odaklanmalıyız. Tekrar 3 puan almak zorundayız. Rakibimiz hak etti. Onları tebrik etmek zorundayız. Bu maç özelinde konuşayım. Çok açık bir maçtı. İki taraf da kazanabilirdi. Biz şansları değerlendiremedik, onlar değerlendirdi. Ne zemin ne iklim bu mağlubiyetin sebebi değil. Biz fırsatları değerlendiremedik, onlar değerlendirdi. Riskler aldık, olmadı. Maçı çeviremedik. Beşiktaş gibi bir takımın bahanesi, mazereti olamaz" ifadelerini kullandı.

CHAMBERLAIN SINIFTA KALDI
Galatasaray ile oynana derbide takımının golünü atan Chamberlain, Bodo/Glimt maçında tek devre oynadı. Kötü performans sergileyen İngiliz yıldız yerini Gedson'a bıraktı.

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