Her yerde hüsran: Beşiktaş Konferans Ligi’ndeki 3. maçında Bodo/Glimt’e boyun eğdi

ONANA 71 GÜN SONRA Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Onana, Bodo Glimt mücadelesine ilk 11'de başladı. Son olarak Konferans Ligi Elemeleri'nde iç sahada oynanan Nefçi Bakü karşılaşmasında ilk 11'de görev alan 71 günlük aranın ardından 11'deki yerine döndü. Tayfur ve Salih'in sakat, Gedson'un tam iyileşmemiş olması ve Necip'in de stopere geçmesiyle orta sahada elinde sadece Demir Ege ve Onana alternatifi kalan Burak Yılmaz, tercihini Kamerunlu futbolcudan yana kullandı.





BAHANESİ OLAMAZ!

Beşiktaş'ta maç sonu yardımcı antrenör Hari Vukas konuştu. Hırvat hoca, "3 günde 1 maç oynuyoruz. Şu an en önemlisi maç kazanmak, acilen. Bir sonraki maça odaklanmalıyız. Tekrar 3 puan almak zorundayız. Rakibimiz hak etti. Onları tebrik etmek zorundayız. Bu maç özelinde konuşayım. Çok açık bir maçtı. İki taraf da kazanabilirdi. Biz şansları değerlendiremedik, onlar değerlendirdi. Ne zemin ne iklim bu mağlubiyetin sebebi değil. Biz fırsatları değerlendiremedik, onlar değerlendirdi. Riskler aldık, olmadı. Maçı çeviremedik. Beşiktaş gibi bir takımın bahanesi, mazereti olamaz" ifadelerini kullandı.

CHAMBERLAIN SINIFTA KALDI

Galatasaray ile oynana derbide takımının golünü atan Chamberlain, Bodo/Glimt maçında tek devre oynadı. Kötü performans sergileyen İngiliz yıldız yerini Gedson'a bıraktı.