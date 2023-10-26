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Miha Zajc: "Birkaç maça ihtiyacım var"

Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc, Ludogorets karşılaşmasının ardından konuştu. Zajc, "Zor bir maç oldu ama bence iyi bir performans sergiledik. İyi oynadık, iyi sonuç aldık. Galibiyeti hak ettik. Rakip pozisyonlara girdi ama biz de girdik. Grupta lider olmak güzel. Yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi.

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Giriş Tarihi 26 Ekim 2023, 22:19 Güncelleme 26 Ekim 2023, 22:19
Miha Zajc: Birkaç maça ihtiyacım var
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miha Zajc, Ludogorets ile oynanan karşılaşmanın ardından görüşlerini aktardı.

Zajc, "Zor bir maç oldu ama bence iyi bir performans sergiledik. İyi oynadık, iyi sonuç aldık. Galibiyeti hak ettik. Rakip pozisyonlara girdi ama biz de girdik. Grupta lider olmak güzel. Yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi.

Sloven orta saha ayrıca, "Yüzde 100 oldum. Yaşadığım sakatlık hafif değildi. Çalışmalarımı sürdürdüm, savaşmaya devam ettim. Böyle bir sakatlıktan sonra dönmek kolay değil. Birkaç maça daha ihtiyacım var." sözlerini sarf etti.

"AYAĞIMDAKİ BANDAJ ÖNEMLİ DEĞİL"

Kulüp televizyonunun ardından yayıncı kuruluşa da açıklamalarda bulunan Zajc, "Bugün daha fazla gol atabilirdik. Bizim için önemli maçları kazanmak, hem ligde hem Avrupa'da. Takımdaki herkes süre alıyor. Benim için de düzenli oynamak önemli." diye konuştu.

Ayağındaki bandaj ve sakatlığı sorulan deneyimli oyuncu, "Ayağımdaki bandaj önemli değil." cevabını verdi.

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