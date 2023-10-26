Miha Zajc: "Birkaç maça ihtiyacım var"

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miha Zajc, Ludogorets ile oynanan karşılaşmanın ardından görüşlerini aktardı.Zajc,dedi.Sloven orta saha ayrıca,sözlerini sarf etti.Kulüp televizyonunun ardından yayıncı kuruluşa da açıklamalarda bulunan Zajc,diye konuştu.Ayağındaki bandaj ve sakatlığı sorulan deneyimli oyuncu,cevabını verdi.