Konferans Ligi’nde Fenerbahçe ile Beşiktaş bugün sahne alıyor!

SERDAR AZİZ AMELİYAT OLDU
Sol ayak bileğinden sakatlığı olan tecrübeli savunmacısı Serdar Aziz, bıçak altına yattı. F.Bahçe'den yapılan açıklamada, "Serdar Aziz, Almanya'nın Münih şehrinde sol ayak bileğinden başarılı bir artroskopi operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan tecrübeli oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. Bu sezon 1 gol, 1 asist kaydeden futbolcu 5-6 hafta sonra takıma dönecek.
BENİM İŞİMİ KOLAYLAŞTIRDI
Ludogorets maçı öncesinde açıklamalar yapan Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Alexander Djiku, "Takımdaki iyi arkadaşlık işimi kolaylaştırdı. Becao ile de iyi bir uyum içindeyiz. Adaptasyon sürecim kısa sürdü. Grupta da iyi durumdayız. Hocamızın isteklerini yapmaya çalışıyoruz. Temel amacımız galibiyet" dedi.
AVRUPA'DA 263. SINAV
Bulgaristan'ın Ludogorets takımını konuk edecek Fenerbahçe, bugün Avrupa kupalarındaki 263. maçına çıkacak. Sarı-Lacivertliler geride kalan 262 maçta 103 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı. Kanarya, 352 gol atıp, 371 gol yedi. Ayrıca F.Bahçe, son 20 Avrupa sınavında sadece 1 yenilgi aldı.
DAĞINIK YAPIYI ORGANİZE EDECEĞİZ
İç sahadaki maçlarda çok başarılı bir görüntü ortaya koyan ve bu sezon çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve bir mağlubiyet elde eden Trabzonspor, çıktığı 4 deplasman maçında ise sadece bir galibiyet alarak 3 mağlubiyet elde etti.
Abdullah Avcı'nın görevden ayrıldığı geçtiğimiz sezon da toplamda 18 dış saha maçına çıkan Trabzonspor, sadece 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek 11 maçta sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı.
Dış saha karnesini düzetmeye çalışan ve "Deplasmandaki dağınık yapıyı organize edeceğiz" diyen Avcı, sorunu çözmek için düğmeye bastı. Maçların içerisinde yapılan basit hatalar ve taktik disipline uyulmaması nedeniyle oluşan aksaklıklar konusunda oyuncuları uyaran Avcı'nın deplasmandaki Karagümrük ve Fenerbahçe maçlarını kazanarak bu soruna nokta koymayı planlıyor.
YENİ BİR SAYFA AÇACAK
Trabzonspor'da bu sezon şu ana kadar istediği kadar süre alamayan Mısırlı oyuncu Trezeguet, Abdullah Avcı'yla birlikte yepyeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Şu ana kadar 6 maçta 1 asisti bulunan Mısırlı oyuncu, kendisini Trabzonspor'a transfer ettiren Avcı'nın geri dönmesiyle birlikte yeni bir başlangıç hedefliyor.
ASLAN BİTİREMİYOR
Son 6 maçta toplam 130 şut çeken Galatasaray rakip ceza sahasında ise 200 kez topla buluştu. 16 gol beklentisi oluşturan Sarı- Kırmızılılar buna karşın sadece 10 gol bulabildi.
Önceki gün Devler Lig'nde Bayern'e karşı 70 dakika inanılmaz bir performans ortaya koyan Galatasaray yakaladağı pozisyonları gole çevirmeyi başaramamış ve sahadan 3-1 yenik ayrılmıştı. Galatasaay'ın son 6 maçındaki hücum performansına bakıldığında topu kale çizgisinden geçirmekte sorun yaşadığı görülüyor.
Galatasaray söz konusu süreçte rakip kaleye toplam 130 şut çekip, 200 kez de rakip ceza sahasında topla buluştu. 16 kez de gol beklentisi oluşturan Sarı- Kırmızılı takım 10 kez gol sevinci yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde de en çok atak yapan 4. takım olan ve bu arenada şu ana kadar gruplarda 6 gol kaydeden Galatasaray'ın bitiricilik kısmında Icardi'nin yanına bir oyuncu koyamaması dikkat çekiyor.
ŞAPKADAN ÇIKAN TAVŞAN KAAN AYHAN
Galatasaray'ın Sassuolo'dan kadrosuna kattığı Kaan Ayhan performansıyla alkış topluyor. Sezon başı planlarında stoper alternatifleri arasında yer alan 28 yaşındaki oyuncu son maçlarda 6 numarada Torreira'nın yanında 6 numarada gösterdiği etkili oyunla Galatasaray taraftarının beğenisini kazandı. Yıldız futbolcunun önümüzdeki maçlarda da Torreira'nın partneri olması bekleniyor.
KAZANMAKTAN BAŞKA ÇARE YOK
Beşiktaş'ta Bodo-Glimt maçı öncesi basın toplantısına yardımcı antrenör Hari Vukas katıldı. Vukas, "Zor maç olacak. Kendi sahasında çok iyi oynayan, güçlü, sert bir takıma karşı, geçiş oyununu iyi oynayan bir ekibe karşı oynayacağız. 1 puanımız var. Grupları geçmek zorundayız. Kazanmaktan başka çaremiz yok" diye konuştu. Toplantıya katılan Ghezzal ise, "Yüzde 100 hazırım. Lugano maçındaki kaybı telafi etmek istiyoruz" dedi.
EMRE KOCADAĞ BEKLEMEDE
Beşiktaş'ta gözler 10-17 Aralık'ta yapılacak başkanlık seçimine çevrildi. Mevcut Başkan Ahmet Nur Çebi'nin adaylık durumu hala belirsizliğini koruyor. Başkan Çebi'nin aday olmaması durumunda ise şu anda Asbaşkanlık görevini yürüten Emre Kocadağ'ın başkanlığa aday olacağı biliniyor. Kocadağ'ın güçlü bir liste kurarak seçimleri kazanmayı hedeflediği öğrenildi. Son karar Başkan Ahmet Nur Çebi'de olacak.
PSG MİLAN'I YAKTI
Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftanın perdesi kapandı. Gecenin merakla beklenen maçında F Grubu'nda PSG, Milan'ı; Mbappe, Kolo Muani ve Lee Kang-in ile 3-0 devirdi. Grubun diğer maçında Dortmund deplasmand Newcastle'ı 1-0 mağlup etti. E Grubu'nda Feyenoord, Lazio'yu 3-1 yenerken, Celtic ile Atletico Madrid 2-2 berabere kaldı. Celtic'li taraftarlar tribünde Filistin bayrağı açtı. G Grubu'nda son şampiyon M. City, deplasmanda Y. Boys'u 3-1 yendi. Diğer maçta Leipzig evinde Kızılyıldız'ı 3-1'le geçti. H Grubu'nda Barcelona, Shakhtar'ı evinde 2-1, Porto deplasmanda Antwerp'i 4-1'le geçmeyi başardı. Ligde 4. hafta 7-8 Kasım'da oynanacak.
UEFA'DAN TÜRK HAKEME GÖREV
Atilla Karaoğlan, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda bugün Union Saint-Gilloise ile LASK arasında oynanacak maçta düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.
ZOR BİR 90 DAKİKA OLACAK
Bodrumspor teknik direktörü İsmet Taşdemir, Boluspor maçı ile ilgili "İyi bir deplasman ve bizi sıkıntılı, zor bir maç bekliyor. Biz de var gücümüzle hazırlanmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
G.SARAY UMARIM YORULMUŞTUR
Çaykur Rizespor'un 31 yaşındaki İngiliz yıldızı Jonjo Shelvey, "Galatasaray, Bayern Münih maçında çok iyi oynadı. Umarım rakibimiz yorulmuştur. Biz bu maçı kazanmayı çok istiyoruz" diye konuştu.
SİLVA İLE YOLA DEVAM
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, teknik direktör Marco Silva'nın sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattığını açıkladı. Fulham ligde 9 hafta sonunda topladığı 11 puanla 13. sırada bulunuyor.
MANİSA'DA ÖZKÖYLÜ DÖNEMİ
Manisa fk'da Osman Zeki Korkmaz'ın istifası sonrasında göreve Osman Özköylü getirildi. Özköylü, "En kısa sürede skor alan, üst sıralara tırmanan bir takım olmak istiyoruz. Manisa şehri, Süper Lig'i hak ediyor" dedi.
ARABİSTAN'DA DEV DERBİ
İspanya Süper Kupa yarı final ve final maçları Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak. Real Madrid ile Atletico Madrid 10 Ocak Çarşamba günü yarı finalde karşılaşacak. Final ise 14 Ocak'ta.
EFES ZORLU DEPLASMANDA
Euroleague'de 5. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes bugün saat 22.00'de Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak. Pire'deki maç öncesinde iki takımın da ikişer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.