Konferans Ligi’nde Fenerbahçe ile Beşiktaş bugün sahne alıyor!

SERDAR AZİZ AMELİYAT OLDU Sol ayak bileğinden sakatlığı olan tecrübeli savunmacısı Serdar Aziz, bıçak altına yattı. F.Bahçe'den yapılan açıklamada, "Serdar Aziz, Almanya'nın Münih şehrinde sol ayak bileğinden başarılı bir artroskopi operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan tecrübeli oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. Bu sezon 1 gol, 1 asist kaydeden futbolcu 5-6 hafta sonra takıma dönecek.

AVRUPA'DA 263. SINAV Bulgaristan'ın Ludogorets takımını konuk edecek Fenerbahçe, bugün Avrupa kupalarındaki 263. maçına çıkacak. Sarı-Lacivertliler geride kalan 262 maçta 103 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı. Kanarya, 352 gol atıp, 371 gol yedi. Ayrıca F.Bahçe, son 20 Avrupa sınavında sadece 1 yenilgi aldı.

BENİM İŞİMİ KOLAYLAŞTIRDI Ludogorets maçı öncesinde açıklamalar yapan Fenerbahçe 'nin savunma oyuncusu Alexander Djiku, "Takımdaki iyi arkadaşlık işimi kolaylaştırdı. Becao ile de iyi bir uyum içindeyiz. Adaptasyon sürecim kısa sürdü. Grupta da iyi durumdayız. Hocamızın isteklerini yapmaya çalışıyoruz. Temel amacımız galibiyet" dedi.





DAĞINIK YAPIYI ORGANİZE EDECEĞİZ

İç sahadaki maçlarda çok başarılı bir görüntü ortaya koyan ve bu sezon çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve bir mağlubiyet elde eden Trabzonspor, çıktığı 4 deplasman maçında ise sadece bir galibiyet alarak 3 mağlubiyet elde etti.

Abdullah Avcı'nın görevden ayrıldığı geçtiğimiz sezon da toplamda 18 dış saha maçına çıkan Trabzonspor, sadece 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek 11 maçta sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı.

Dış saha karnesini düzetmeye çalışan ve "Deplasmandaki dağınık yapıyı organize edeceğiz" diyen Avcı, sorunu çözmek için düğmeye bastı. Maçların içerisinde yapılan basit hatalar ve taktik disipline uyulmaması nedeniyle oluşan aksaklıklar konusunda oyuncuları uyaran Avcı'nın deplasmandaki Karagümrük ve Fenerbahçe maçlarını kazanarak bu soruna nokta koymayı planlıyor.

YENİ BİR SAYFA AÇACAK

Trabzonspor'da bu sezon şu ana kadar istediği kadar süre alamayan Mısırlı oyuncu Trezeguet, Abdullah Avcı'yla birlikte yepyeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Şu ana kadar 6 maçta 1 asisti bulunan Mısırlı oyuncu, kendisini Trabzonspor'a transfer ettiren Avcı'nın geri dönmesiyle birlikte yeni bir başlangıç hedefliyor.