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Celtic kulübü izin vermedi taraftar yasak dinlemedi! Atletico Madrid maçında Filistin bayraklı koreografi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İskoç temsilcisi Celtic ile İspanya ekibi Atletico Madrid arasındaki oynanan maçta işgalci İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları nedeniyle taraftarlar, Filistin bayrağı açtı.

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Giriş Tarihi 25 Ekim 2023, 23:00 Güncelleme 26 Ekim 2023, 12:15
Celtic kulübü izin vermedi taraftar yasak dinlemedi! Atletico Madrid maçında Filistin bayraklı koreografi

Katil İsrail, 7 Ekim gününden itibaren Gazze'de yaşayan sivilleri katlediyor. Çoluk-çocuk, yaşlı-kadın, cami, okul, hastane, kilise ayırt etmeden saldırılarını sürdüren İsrail, 600 bin kişiyi yerinden etti. Terör devleti, Gazze'de 18 günde bir atom bombası gücünde patlayıcı kullandı.

Celtic taraftarından Filistin'e büyük destek!

SPOR CAMİASI FİLİSTİN'İN YANINDA
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu maçında Celtic'in, Atletico Madrid takımını konuk ettiği maçta Celtic taraftarı, bayrak açarak Filistin'e destek verdi.

Celtic taraftarları, maç öncesinde tribünün bir bölümünde Filistin bayraklı koreografi de yaptı.

Celtic Taraftarlar Derneği, maçtan önce yaptıkları açıklamada, "Tribünlerde siyasi görüşlerini ifade etme hakkına sahip olduklarını" ifade etmişti.

DESTEKTEN VAZGEÇMEDİLER
İskoçya Ligi'nde dün oynanan ve Celtic'in 4-1 kazandığı Hearts maçında takımlarını deplasmanda desteklemek için tribündeki yerini alan yüzlerce Celtic taraftarı, Filistin bayrağı açtı.

"Celtic bir futbol kulübüdür, siyasi bir organizasyon değildir." şeklindeki kulüp açıklamasına tepki gösteren Celtic Taraftarlar Derneği, "Tribünlerde siyasi görüşlerini ifade etme hakkına sahip olduklarını" ifade etti.

Taraftar grubunun açıklamasında, "Futbol taraftarlarının, sıradan vatandaşların toplumun diğer kesimlerinde olduğu gibi tribünlerde de siyasi görüşlerini ifade etme hakkına sahip olduğuna dair inancımız sarsılmaz. Celtic Kulübünün tarihini ve geleneklerini küçümseyen elitist bir yönetim kurulu tarafından dikte edilmeyeceğiz" ifadeleri kullanılmıştı.

Celtic taraftarları, önceki yıllarda da tribünlerde bayraklar ve çeşitli pankartlarla Filistin'e destek vermişti.

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