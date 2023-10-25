Celtic kulübü izin vermedi taraftar yasak dinlemedi! Atletico Madrid maçında Filistin bayraklı koreografi

"Celtic bir futbol kulübüdür, siyasi bir organizasyon değildir." şeklindeki kulüp açıklamasına tepki gösteren Celtic Taraftarlar Derneği, "Tribünlerde siyasi görüşlerini ifade etme hakkına sahip olduklarını" ifade etti.

Taraftar grubunun açıklamasında, "Futbol taraftarlarının, sıradan vatandaşların toplumun diğer kesimlerinde olduğu gibi tribünlerde de siyasi görüşlerini ifade etme hakkına sahip olduğuna dair inancımız sarsılmaz. Celtic Kulübünün tarihini ve geleneklerini küçümseyen elitist bir yönetim kurulu tarafından dikte edilmeyeceğiz" ifadeleri kullanılmıştı.

Celtic taraftarları, önceki yıllarda da tribünlerde bayraklar ve çeşitli pankartlarla Filistin'e destek vermişti.