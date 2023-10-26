İngiliz Fenerbahçe’nin yıldız orta sahasına kancayı taktı! İsmail Yüksek takımdan gidiyor mu?

Bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla Fenerbahçe taraftarlarının güvenini kazanan İsmail Yüksek 'e transferde Avrupa kulüplerinin ilgisi sürüyor. Yüksek için İngiliz ekibi Tottenham 'ın devreye girdiği ortaya çıktı.

TOTTENHAM TAKİPTE

Geride bıraktığımız dönemde Alman ekibi Bayer Leverkusen'in yanı sıra İtalyan kulübü Napoli ile de anılan İsmail Yüksek'i Premier Lig'den de Tottenham yakından takip ediyor.

Oyuncuyla ilgili detaylı araştırmalara başlayan Tottenham'ın menajeri Ange Postecoglou'nun da İsmail Yüksek'in stilini çok beğendiği öğrenildi. Premier Lig'de 9 hafta sonunda liderlik koltuğunda bulunan Tottenhamlı yetkililerin, listelerine dahil ettikleri İsmail Yüksek'i Trabzonspor karşılaşmasında izlemeyi düşündüğü de gelen haberler arasında.