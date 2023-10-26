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İngiliz Fenerbahçe'nin yıldız orta sahasına kancayı taktı! İsmail Yüksek takımdan gidiyor mu?

Fenerbahçe’nin 24 yaşındaki orta sahası İsmail Yüksek, Avrupa kulüplerinin hayallerini süslüyor. Bayer Leverkusen ile Napoli’nin radarında bulunan Yüksek için Tottenham’ın atağa kalktığı ve Trabzonspor maçında oyuncuyu izlemeyi düşündüğü belirlendi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Ekim 2023 Güncelleme 26 Ekim 2023, 07:00
İngiliz Fenerbahçe’nin yıldız orta sahasına kancayı taktı! İsmail Yüksek takımdan gidiyor mu?

Bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla Fenerbahçe taraftarlarının güvenini kazanan İsmail Yüksek'e transferde Avrupa kulüplerinin ilgisi sürüyor. Yüksek için İngiliz ekibi Tottenham'ın devreye girdiği ortaya çıktı.

TOTTENHAM TAKİPTE
Geride bıraktığımız dönemde Alman ekibi Bayer Leverkusen'in yanı sıra İtalyan kulübü Napoli ile de anılan İsmail Yüksek'i Premier Lig'den de Tottenham yakından takip ediyor.

Oyuncuyla ilgili detaylı araştırmalara başlayan Tottenham'ın menajeri Ange Postecoglou'nun da İsmail Yüksek'in stilini çok beğendiği öğrenildi. Premier Lig'de 9 hafta sonunda liderlik koltuğunda bulunan Tottenhamlı yetkililerin, listelerine dahil ettikleri İsmail Yüksek'i Trabzonspor karşılaşmasında izlemeyi düşündüğü de gelen haberler arasında.

İSMAİL'İN HEDEFİ
Fenerbahçe'ye 2020'de transfer edilen İsmail Yüksek'in kontratı 2027 yılına kadar devam ediyor.

Ön libero, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen 24 yaşındaki futbolcunun doğru zamanda Avrupa'ya gitme hayali bulunuyor.

Güncel değeri 5.5 milyon Euro olarak gösterilen Yüksek, ayrılması halinde kulübe para kazandırmayı da hedefliyor. Bu sezon 15 maçta oynayan Yüksek, 1 gol katkısı yaptı.

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