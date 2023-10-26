PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'de ayrılık! İşte yeni takımı

Bu sezon gösterdiği performansla tüm dünyanın dikkatini çeken Fenerbahçe'de futbolculara gelen tekliflerin de ardı arkası kesilmiyor. Sarı lacivertlilerde, bir ismin ise sezon sonunu beklemeden ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia edildi. İşte o isim ve detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Ekim 2023, 19:30 Güncelleme 26 Ekim 2023, 19:30
Fenerbahçe’de ayrılık! İşte yeni takımı

Sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! İşte Ryan Kent’in yeni takımı

İsmail Kartal yönetiminde sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-lacivertliler, sil baştan bir kadro kurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! İşte Ryan Kent’in yeni takımı

Kanarya yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği takviyelerle dünya çapında ses getirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! İşte Ryan Kent’in yeni takımı

Fenerbahçe özellikle Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Fred ve Cengiz Ünder gibi transferlerle büyük yankı uyandırdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! İşte Ryan Kent’in yeni takımı

Sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferlerinden biri de Ryan Kent oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! İşte Ryan Kent’in yeni takımı

Kanarya geçtiğimiz sezon Glasgow Rangers forması giyen ve İskoç ekibiyle sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan 26 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! İşte Ryan Kent’in yeni takımı

Fenerbahçe, İngiliz kanat oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! İşte Ryan Kent’in yeni takımı

Ancak İngiliz futbolcu sarı-lacivertli kulüpteki kariyerine istediği başlangıcı yapamadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! İşte Ryan Kent’in yeni takımı

Forma şansı bulmakta zorlanan Kent'in Fenerbahçe'de mutsuz olduğu ve sarı-lacivertli takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! İşte Ryan Kent’in yeni takımı

Takımdaki geleceği merak konusu olan İngiliz futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! İşte Ryan Kent’in yeni takımı

SHEFFIELD UNITED TALİP OLDU

Fenerbahçe'de yeteri kadar forma şansı bulamadığı için mutsuz olan Kent'e Sheffield United talip oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! İşte Ryan Kent’in yeni takımı

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre; Sheffield, 26 yaşındaki kanat için ocak ayında Fenerbahçe'ye kiralama teklifinde bulunacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! İşte Ryan Kent’in yeni takımı

Ryan Kent bu sezon Fenerbahçe formasıyla 10 maçta süre aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! İşte Ryan Kent’in yeni takımı

Yıldız futbolcu, 1 gol ve 2 asist kaydederek 3 gole direkt katkıda bulundu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! İşte Ryan Kent’in yeni takımı

Kent'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! İşte Ryan Kent’in yeni takımı

Ryan Kent'in güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro. (Fotomaç)

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! İşte Ryan Kent’in yeni takımı
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Eski İsrail Savunma Kuvvetleri askeri Benzi Sanders’tan itiraf: Bu hükümet Hamas’ı yenemez!
DAKİKA DAKİKA SOYKIRIM | İşgalci İsrail sivillerin bulunduğu bölgeleri hedef alıyor! Ölü sayısı 7 bini geçi! ABD asker gönderiyor
SON DAKİKA I Başkan Erdoğan’dan Cumhuriyetimizin 100. yılı için çağrı: Yer gök bayrak olsun!
SON DAKİKA