Fenerbahçe’de ayrılık! İşte yeni takımı

Sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Fenerbahçe özellikle Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Fred ve Cengiz Ünder gibi transferlerle büyük yankı uyandırdı.
Sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferlerinden biri de Ryan Kent oldu.
Kanarya geçtiğimiz sezon Glasgow Rangers forması giyen ve İskoç ekibiyle sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan 26 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna kattı.
Fenerbahçe, İngiliz kanat oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Ancak İngiliz futbolcu sarı-lacivertli kulüpteki kariyerine istediği başlangıcı yapamadı.
Forma şansı bulmakta zorlanan Kent'in Fenerbahçe'de mutsuz olduğu ve sarı-lacivertli takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü.
Takımdaki geleceği merak konusu olan İngiliz futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
SHEFFIELD UNITED TALİP OLDU
Fenerbahçe'de yeteri kadar forma şansı bulamadığı için mutsuz olan Kent'e Sheffield United talip oldu.
KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre; Sheffield, 26 yaşındaki kanat için ocak ayında Fenerbahçe'ye kiralama teklifinde bulunacak.
Ryan Kent bu sezon Fenerbahçe formasıyla 10 maçta süre aldı.
Yıldız futbolcu, 1 gol ve 2 asist kaydederek 3 gole direkt katkıda bulundu.
Kent'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Ryan Kent'in güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro. (Fotomaç)