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Fenerbahçe Ludogorets'i yendi! Seri devam etti

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ediyor. Kupanın favorilerinden olan temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Ludogorets ile karşılaştı. Sarı lacivertliler sahadan galip ayrıldı ve sezon başından bu yana süren galiibyet serisini 18'e çıkardı. İşte maçta yaşananlar ve grupta oluşan puan durumu...

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Giriş Tarihi 26 Ekim 2023, 18:33 Güncelleme 26 Ekim 2023, 21:58
Fenerbahçe Ludogorets’i yendi! Seri devam etti

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ediyor. Kupanın favorilerinden olan temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Ludogorets ile karşılaştı.

Fenerbahçe Ludogorets’i yendi! Seri devam etti

Sarı lacivertliler sahadan galip ayrıldı ve sezon başından bu yana süren galiibyet serisini 18'e çıkardı.

Fenerbahçe Ludogorets’i yendi! Seri devam etti

3-1 sona eren maçta Fenerbahçe'ye galiibyeti getiren goller Michy Batshuayi ve Miha Zajc (2)'tan geldi. Konuk ekibin golünü ise Becao kendi kalesine attı.

Fenerbahçe Ludogorets’i yendi! Seri devam etti

LİDER FENER!

Bu sonucun ardından 3 maçta 9 puana ulaşan Fenerbahçe, gruptaki liderliğini sürdürdü. Ludogorets ise 3 puanla 3. sırada kaldı.

Fenerbahçe Ludogorets’i yendi! Seri devam etti

KARTAL'DAN ROSTASYON

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. haftasında Bulgaristan'ın Ludogorets takımını konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Hatayspor maçına göre ilk 11'inde önemli bir rotasyona gitti.

Fenerbahçe Ludogorets’i yendi! Seri devam etti

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya Hatayspor ilk 11'ine göre 6 farklı isimle çıktı.

Fenerbahçe Ludogorets’i yendi! Seri devam etti

62 yaşındaki çalıştırıcı, Hatayspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Dominik Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Edin Dzeko'yu Ludogorets karşısında yedek soyundurdu.

Fenerbahçe Ludogorets’i yendi! Seri devam etti

Tecrübeli teknik direktör, bu isimlerin yerine ise İrfan Can Eğribayat, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, Miha Zajc, Ryan Kent ve Michy Batshuayi'yi sahaya sürdü.

Fenerbahçe Ludogorets’i yendi! Seri devam etti

Ludogorets karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ı oynatan Kartal, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Orta ikilide Miguel Crespo ile Fred Rodrigues'e şans tanıyan Kartal, hücum hattında Ryan Kent, Miha Zajc ve Dusan Tadic'i görevlendirdi. İsmail Kartal, gol yollarında ise Michy Batshuayi'yi tercih etti.

Fenerbahçe Ludogorets’i yendi! Seri devam etti

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, Doğukan Demir, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Umut Nayir, Muhammet İmre, Sebastian Szymanski, Efekan Karayazı ve Yusuf Akçiçek ise yedek soyundu.

Fenerbahçe Ludogorets’i yendi! Seri devam etti

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Ludogorets karşısında 3 oyuncusundan faydalanamadı.

Fenerbahçe Ludogorets’i yendi! Seri devam etti

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joshua King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş müsabakada forma giyemedi.

Fenerbahçe Ludogorets’i yendi! Seri devam etti

KULÜBEDE 4 GENÇ

Fenerbahçe, Ludogorets karşısında altyapıdan 4 isme kadroda yer verdi.

Fenerbahçe Ludogorets’i yendi! Seri devam etti

Sarı-lacivertlilerde 17 yaşındaki kaleci Doğukan Demir, 18 yaşındaki ön libero Muhammet İmre, 18 yaşındaki orta saha Efekan Karayazı ve 17 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek zorlu müsabakada forma şansı bekledi.

Fenerbahçe Ludogorets’i yendi! Seri devam etti

KADIKÖY'DE CUMHURİYET COŞKUSU

Fenerbahçe Kulübü, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla Ludogorets maçı öncesinde coşkulu bir kutlama yaptı.

Fenerbahçe Ludogorets’i yendi! Seri devam etti

Karşılaşma öncesi statta Cumhuriyete ilişkin marşlar ve şarkılar çalınırken, tribünlerde Cumhuriyet coşkusu yaşandı.

Fenerbahçe Ludogorets’i yendi! Seri devam etti

Ayrıca sözleri Altan Çetin'e ait Atatürk ve Fenerbahçe Marşı da ilk kez statta söylendi.

Fenerbahçe Ludogorets’i yendi! Seri devam etti

ALİ KOÇ DA TARAFTARA SESLENDİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Cumhuriyet'e özel maç öncesinde stat hoparlörlerinden taraftara seslendi.

Fenerbahçe Ludogorets’i yendi! Seri devam etti

Ali Koç, şu ifadeleri kullandı;

"Fenerbahçe Spor Kulübü sadece bir spor kulübü değil, bir mirası geçmişten geleceğe taşıyan, Atatürk'ün ideallerini ve ruhunu yaşatan bir ailedir. Cumhuriyetimizin 100. yılında, bizler Fenerbahçeliler olarak bu vizyonu yaşatmanın ve güçlendirmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Spor, bizim için sadece bir oyun değil, aynı zamanda bir inanç ve tutkudur! Atatürk'ün gençliğe olan sonsuz güveniyle, bu tutkuyu yüreklerimize kazıyor ve kazandığımız her zaferde, atamızın eşsiz mirasına ve aziz hatırasına bir selam çakıyoruz. Bizler bundan önce olduğu gibi bundan sonra da, Atatürk adını gurur ve sevgiyle en yukarılara taşıyacak ve onun yolunda, aynı kararlılık ve azimle yürümeye devam edeceğiz."

Fenerbahçe Ludogorets’i yendi! Seri devam etti

TÜRK BAYRAKLARI DAĞITILDI

Karşılaşma öncesinde tüm stada Türk bayrakları dağıtıldı.

Fenerbahçe Ludogorets’i yendi! Seri devam etti

Bayrakların sallanmasıyla statta çok güzel görüntüler oluşurken, tüm tribünlerde dev Türk bayrakları açıldı.

Fenerbahçe Ludogorets’i yendi! Seri devam etti

ISINMAYA 10. YIL MARŞI'YLA ÇIKILDI

Fenerbahçeli oyuncular, sahaya ısınmak için çıktıklarında 10. Yıl Marşı çalındı.

Fenerbahçe Ludogorets’i yendi! Seri devam etti

Tribünlerdeki taraftarlar da marşa büyük coşkuyla eşlik etti.

Fenerbahçe Ludogorets’i yendi! Seri devam etti

KAPTAN TADİC

Fenerbahçe'de karşılaşmaya takım kaptanı olarak Dusan Tadic çıktı.

Fenerbahçe Ludogorets’i yendi! Seri devam etti

Sırp oyuncu, Edin Dzeko'nun maça yedek başlamasıyla kaptan olarak sahada yer aldı

Fenerbahçe Ludogorets’i yendi! Seri devam etti
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