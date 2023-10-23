PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Szymanski için olay yorum! Ülkesinde gündem oldu

Sezon başında Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transfer yarışına girdiği Sebastian Szymanski, sarı lacivertlilerin yolunu tutmuştu. Yıldız futbolcu gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelirken Polonya basınında da gündemden düşmüyor. İşte Szymanski için yapılan o yorumlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 13:08 Güncelleme 23 Ekim 2023, 13:08
Szymanski için olay yorum! Ülkesinde gündem oldu

Fenerbahçe'nin 4-2 kazandığı Hatayspor maçında ağları havalandıran Sebastian Szymanski, ülkesi Polonya'da gündem oldu.

Sport.PL'de yer alan haberde Szymanski için "Szymanski tüm Türkiye'nin dilinde. Onun için çıldırıyorlar" başlığı atıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Szymanski için olay yorum! Ülkesinde gündem oldu

"KESKİN NİŞANCI"

TVP Sport'ta bulunan haberde ise "Sebastian Szymanski bir gol daha attı. Lider Fenerbahçe" başlığı atıldı.

Haberin detayında ise Polonyalı futbolcu hakkında söyle bahsedildi:

"Sebastian Szymanski durmak bilmiyor. Fenerbahçeli orta saha oyuncusu Hatayspor maçında takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Polonyalı oyuncu keskin nişancı gibi hareket etti ve Dusan Tadic'ten aldığı pasın ardından topu ağlara gönderdi. İstanbul ekibi maçı 4-2 kazandı."

FENERBAHÇE HABERLERİ | Szymanski için olay yorum! Ülkesinde gündem oldu

"CEZA SAHASINDA BİR TİLKİ GİBİ"

SportoweFakty'de bulunan haberde ise şu ifadeler kullanıldı:

Milli takım oyuncusu ceza sahasında bir tilki gibi. Sebastian Szymanski, Fenerbahçe formasıyla klasını gösterdi. Orta saha oyuncusu Hatayspor karşısında alınan galibiyete katkıda bulundu. İlk gol sadece yedi dakika sonra atıldı ve Polonya milli takım oyuncusu kilit bir rol oynadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Szymanski için olay yorum! Ülkesinde gündem oldu

Fenerbahçeli oyuncular Hatayspor yarı sahasında sakin bir oyun sergiledi. Karşılıklı paslaşmaların ardından Dusan Tadic sol kanattan topu ortaladı, Szymanski kaleciyi de geçerek topu ağlara gönderdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Szymanski için olay yorum! Ülkesinde gündem oldu

"MÜKEMMEL BİR HAREKET"

Meczyki'de bulunan haberde şu başlık atıldı:

Szymanski'den Fenerbahçe'ye bir gol daha! Polonyalı oyuncudan ceza sahası içinde mükemmel bir hareket.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Szymanski için olay yorum! Ülkesinde gündem oldu

Haberin detayında ise, "Sebastian Szymanski 2023/2024 sezonunun başında Türkiye'de Fenerbahçe formasıyla mükemmel bir performans sergiliyor. Polonyalı oyuncu Pazar günü Hatayspor'a karşı oynanan lig maçında skor listesine girerek skoru açtı." denildi

FENERBAHÇE HABERLERİ | Szymanski için olay yorum! Ülkesinde gündem oldu


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Eşi benzeri görülmemiş soykırım! Gazze’ye her saniye bomba yağıyor: Katliamcı İsrail ordusu ’rehine’ bahanesiyle karadan girdi
Türkiye’nin Filistin - İsrail için sunduğu garantörlük teklifine Rusya’dan tam destek! Moskova duyurdu: Ankara ile temas halindeyiz
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan paralel ittifak girişimi! 6’lının ilçe yöneticileriyle gizli görüşme...
SON DAKİKA