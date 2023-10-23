Szymanski için olay yorum! Ülkesinde gündem oldu

Fenerbahçe'nin 4-2 kazandığı Hatayspor maçında ağları havalandıran Sebastian Szymanski, ülkesi Polonya'da gündem oldu.



Sport.PL'de yer alan haberde Szymanski için "Szymanski tüm Türkiye'nin dilinde. Onun için çıldırıyorlar" başlığı atıldı.

"KESKİN NİŞANCI"



TVP Sport'ta bulunan haberde ise "Sebastian Szymanski bir gol daha attı. Lider Fenerbahçe" başlığı atıldı. Haberin detayında ise Polonyalı futbolcu hakkında söyle bahsedildi: "Sebastian Szymanski durmak bilmiyor. Fenerbahçeli orta saha oyuncusu Hatayspor maçında takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Polonyalı oyuncu keskin nişancı gibi hareket etti ve Dusan Tadic'ten aldığı pasın ardından topu ağlara gönderdi. İstanbul ekibi maçı 4-2 kazandı."