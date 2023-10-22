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Fenerbahçe Hatayspor'u farklı yendi!

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler bu sezon yenilgi yüzü görmeyen rakibini de yendi ve 9'da 9 yaptı. İşte tarihi maçta yaşananlar...

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Giriş Tarihi 22 Ekim 2023, 18:02 Güncelleme 22 Ekim 2023, 21:07
Fenerbahçe Hatayspor’u farklı yendi!

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler sahadan farklı galip ayrıldı. 4-2 sona eren maçta Kanarya'ya galibiyeti getiren goller Szymanski, Osayi, Dzeko, İrfan Can Kahveci'den geldi.

Hatayspor'un gollerini Ghoulam ve Rayane Aabid attı.



LİDER FENERBAHÇE!
Bu sezon Galatasaray ile şampiyonluk yarışı yaşayan Fenerbahçe, bu galibiyetle yeniden lider oldu. Kanarya, 27 puana ulaşarak Galatasaray'ın 2 puan üzerinde yer aldı.

REKOR KIRILDI
Daha önce 8 maçlık galibiyet serisiyle lige en iyi başlangıç rekorunu elinde bulunduran Fenerbahçe, bu maçla birlikte kendisine ait olan rekoru da kırmış oldu.

Fenerbahçe, ligin 10. haftasında deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak.

ALKIŞLAR LİVAKOVİC'E
Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Livakovic, ikinci yarının başında yaptığı kurtarışla taraftarlarından büyük alkış aldı.

GOLDE SAKATLANDI
Hırvat kaleci, Fenerbahçe'nin frikikten yediği golde ise ayağını direğe çarparak sakatlandı. Livakovic tedavisinin ardından yeniden maça döndü.

FRİKİKTEN 2 GOL
Karşılaşmada 2 frikik golü oldu. Hatayspor Ghoulam ile golü bulurken, 8 dakika sonra İrfan Can da frikikten topu ağlara gönderdi.

GAZZE PANKARTI
Sarı lacivertli taraftarlar İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırıma tepki gösterdi.

Kale arkasına asılan pankartta "Gazze'deki zulme dur de!" yazıldı.

VOLKAN DEMİREL'E ÇİÇEK
Fenerbahçe taraftarı karşılaşma öncesinde efsane futbolcuları Volkan Demirel ve Hatayspor takımını tribüne çağırdı.

Maç önü ise Fenerbahçe kaptanı Edin Dzeko, Volkan Demirel'e çiçek verdi.

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