Fenerbahçe Hatayspor’u farklı yendi!

Fenerbahçe, ligin 10. haftasında deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak.
ALKIŞLAR LİVAKOVİC'E
Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Livakovic, ikinci yarının başında yaptığı kurtarışla taraftarlarından büyük alkış aldı.
GOLDE SAKATLANDI
Hırvat kaleci, Fenerbahçe'nin frikikten yediği golde ise ayağını direğe çarparak sakatlandı. Livakovic tedavisinin ardından yeniden maça döndü.
FRİKİKTEN 2 GOL
Karşılaşmada 2 frikik golü oldu. Hatayspor Ghoulam ile golü bulurken, 8 dakika sonra İrfan Can da frikikten topu ağlara gönderdi.
GAZZE PANKARTI
Sarı lacivertli taraftarlar İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırıma tepki gösterdi.
Kale arkasına asılan pankartta "Gazze'deki zulme dur de!" yazıldı.
VOLKAN DEMİREL'E ÇİÇEK
Fenerbahçe taraftarı karşılaşma öncesinde efsane futbolcuları Volkan Demirel ve Hatayspor takımını tribüne çağırdı.
Maç önü ise Fenerbahçe kaptanı Edin Dzeko, Volkan Demirel'e çiçek verdi.