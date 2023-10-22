Fenerbahçe Hatayspor’u farklı yendi!

LİDER FENERBAHÇE! Bu sezon Galatasaray ile şampiyonluk yarışı yaşayan Fenerbahçe, bu galibiyetle yeniden lider oldu. Kanarya, 27 puana ulaşarak Galatasaray'ın 2 puan üzerinde yer aldı.

REKOR KIRILDI

Daha önce 8 maçlık galibiyet serisiyle lige en iyi başlangıç rekorunu elinde bulunduran Fenerbahçe, bu maçla birlikte kendisine ait olan rekoru da kırmış oldu.