Ludogorets teknik direktörü Ivaylo Petev ile yollarını ayırdı!

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde perşembe akşamı karşılaşacağı Ludogorets'te flaş bir ayrılık kararı alındı.Bulgar medyasında yer alan haberlere göre Ludogorets, teknik direktörü Ivaylo Petev ile yollarını ayrıma kararı aldı.Her iki tarafın da ayrılık için resmi işlemlere devam ettiği için kararın kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanacağı belirtildiKulübün sahipleri Kiril ve Georgi Domuschievi'nin kararının kesin olduğu belirtildi. Petev, bugün takımın başında idmana çıkmazken, yardımcıları Svetoslav Dyakov ve Ivan Tsvetkov takımı çalıştırdı.Ludogorets'in dün gece deplasmanda FK Arda karşısında aldığı 0-0'lık beraberlik bardağı taşıran son damla oldu. Bu maçın ardından Ludogorets, lider Lokomotiv'in 6 puan gerisinde 24 puanla beşinci sırada yer aldı.