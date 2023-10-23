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Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu!

Son dakika haberi! Süper Lig ve Avrupa'da üst üste alınan kötü sonuçlarından ardından Teknik Direktör Şenol Güneş ile yollarını ayıran ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı alan Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu. Siyah-beyazlı camia yeni başkanını 17 Aralık'ta seçecek.

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 18:32 Güncelleme 23 Ekim 2023, 18:39
Beşiktaş’ta seçim tarihi belli oldu!

Süper Lig ve Avrupa'da üst üste alınan kötü sonuçlarından ardından Teknik Direktör Şenol Güneş ile yollarını ayıran ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı alan Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu. Siyah-beyazlı camia yeni başkanını 17 Aralık'ta seçecek.

Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu!

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Yönetim Kurulumuz, bugün yaptığı toplantıda Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ile Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın gerçekleştirilme tarihlerini belirlemiştir.

Buna göre; Kulübümüzün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecektir. 26 Kasım Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü yapılacaktır.

Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 10 Aralık Pazar günü yapılacaktır. 10 Aralık Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 17 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Beşiktaşta Şenol Güneş istifa etti! Kulüpte olağanüstü seçim kararı

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