Kanarya büyük üstünlük kuruyor! İşte Fenerbahçe- Hatayspor maçı sonrası yaşananlar ve İsmail Kartal’ın kritik açıklamaları...

İSMAİL KARTAL: İKINCİ YARIYI BEĞENMEDİM

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Rakip 5'li savunmayla çıkınca farklı hamleyle başladık ve 2-0'ı bulduk. İlk devre güzel geçti. Hiç istemediğim bir oyun çıktı ikinci yarıda. Hedefimiz Ludogorets maçı. Onu da kazanıp Pendikspor'a hazırlanacağız" dedi.

YALANCI VE SAHTEKARCA

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, G.Saray Başkanvekili Erden Timur'un açıklamalarına cevap verdi. Timur'un, "Lale Orta VAR kaydını Ali Koç'a iletti" sözlerini yanıtlayan Baki, "Yine futbolun dışına çıkıyoruz ama bazı yalancı ve sahtekarca açıklamalar yapıldı. Bir kere daha! Artık bu şahsın söylediklerini kamuoyunun ciddi anlamda sorgulaması gerekiyor. 'Teraziden kaçan hırsızdır' dedi. Son derece trajikomik ve ironik. 1959 öncesi Fenerbahçe'nin yenilen hakları ile ilgili zaten 4 kere teraziye çağırdık. Hatta dedik ki 'İstiyorsanız GS TV'ye çıkalım, her kimi istiyorsanız o çıksın. Ama çıksın biri' dedik. Dolayısıyla doğru. Teraziden kaçan hırsızdır. 4 defa davet ettik ama karşımıza çıkamadılar" diye konuştu. Baki, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de Galatasaray üyesi olduğunu da sözlerine ekledi.

35 GÜN SONRA KADROYA DÖNDÜ

F.Bahçe'de Cengiz Ünder, milli arada sakatlığını atlatmıştı. Kanarya'nın teknik patronu İsmail Kartal, 35 gün aradan sonra Hatayspor karşılaşmasında Ünder'i kadroya aldı. Maça yedek başlayan Ünder, 87'de oyuna girdi.

2 YIL SONRA GELEN FRİKİK GOLÜ

İrfan Can Kahveci, klas gollerinden birine daha Hatay maçında imza attı. En son 2021 yılında bir frikik golü kaydeden Kahveci, 2 yıl aradan sonra böyle bir gol üretti. Ayrıca İrfan Can Kahveci, bu sezon tüm kulvarlarda 8 gol atarken 3 de asist yapmayı bildi.

GOL MAKİNESİ SERİYE BAĞLADI

Tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, Fenerbahçe formasıyla bu sezon fırtınalar estirmeye devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli yıldızı, Hatayspor ile sahalarında oynadıkları 9. hafta maçında da ağları havalandırmayı bildi. Kasımpaşa ve Rizespor maçlarının ardından dün akşam da gol sevinci yaşayan Dzeko, ligde üst üste 3. golünü kaydetti. Ligde 7 golün yanı sıra 4 asist üreten Dzeko, Konferans Ligi'nde de 2 gol, 3 asistle oynadı. Öte yandan Sarı-Lacivertli taraftarların büyük desteğini gören 37 yaşındaki golcünün Hatayspor maçında attığı golden sonra, Hande Yener'in seslendirdiği, 'Beni Sev' şarkısının çalındığı görüldü.

KADIKÖY'DE HATAY'A SÜRPRİZ

K.Maraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Hatayspor, 9. haftada Fenerbahçe'nin konuğu olurken, Sarı-Lacivertliler'den Hatay ekibine bir jest yapıldı. Kanarya, Hatay kafilesini, "Evinize hoş geldiniz" ve "Fenerbahçe, Hatay halkının yanında" yazılarıyla karşıladı. Taraftarlar ayrıca abluka altındaki Filistin'e destek çağrısında bulundu. Taraftarlar, "Gazze'deki zulme dur de" yazılı pankart açtı. Kadıköy'de bazı taraftarların Filistin bayrağı açtığı da görüldü.

TEK DEVREDE 3 GOL REKORU

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Hatay maçında henüz ilk yarıda 3 gol buldu. Başakşehir'e de ilk devrede 3 gol atan Kanarya, bu sezon iki farklı Süper Lig ekibine 3 gol atan tek takım oldu.