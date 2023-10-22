Abdullah Avcı’dan takıma ilk maç uyarısı!

Süper Lig'e Nenad Bjelica yönetiminde giren Trabzonspor, beklenen başarı sağlanamayınca Hırvat hoca ile yolları ayırmıştı. Ertuğrul Doğan'ın aklında ise Abdullah Avcı vardı. Birlikte çalıştıkları dönemde şampiyonluk yaşamışlardı. Takımı uzun yıllar sonra şampiyonluğa taşıyan Avcı'nın gelişiyle birlikte oyuncuların moral motivasyonu da arttı. Onlarla sık sık toplantılar yaptı.Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı öğrencilerine, Alanyaspor maçının önemini anlattı. Kazanarak başlamanın kendileri için büyük moral olacağını kaydetti. Usta çalıştırıcı şöyle konuştu: "Başlangıçlar çok önemlidir, iyi başlayıp sonunu da iyi getirmemiz gerekiyor. Şu an kazanmamız çok önemli. Taraftarımız her zaman bize destek oldular. Onları sevindirmemiz gerekiyor."Abdullah Avcı ilk dönemindeki gibi önce savunmadaki problemleri çözmek için uğraşıyor. 8 maçta 11 gol yiyen Fırtına'da işlerin bu şekilde devam edemeyeceğini düşünen usta hoca, hem bireysel hem takım savunması antrenmanlarıyla sorunları azaltmayı planlıyor. Defans oyuncularıyla özel ilgileniyor. Takım savunmasını güçlendirmek için uğraşıyor.Karadeniz devinde Mahmoud Trezeguet'nin Alanyaspor karşısında forma giyip giymeyeceği merak konusuydu. Mısırlı yıldızın antrenman performansını yükseltmesi teknik direktör Abdullah Avcı'yı memnun etti. Tecrübeli kanat oyuncusunun maçta forma giymesinin önünde engel kalmadı.