SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Mauro Icardi açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bayern Münih maçı öncesi konuştu. Buruk, sakatlığı bulunan Mauro Icardi ile ilgili son durumu da açıkladı. İşte o sözler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 17:36 Güncelleme 23 Ekim 2023, 17:36
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’tan Mauro Icardi açıklaması!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Bayern Münih'i konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve futbolculardan Kaan Ayhan karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Bayern Münih mücadelesine ilişkin konuşan Okan Buruk, "Grup için önemli karşılaşma. Hedefimiz maç maç gitmek. Bu maç da onlardan biri. 4 puanla çıkıyoruz bu maça Amacımız bunu yükseltmek. Taraftarımızın önünde oynuyoruz. Amacımız iyi Futbol. Kendi oyunumuzu sürdürmek istiyoruz. Hedefimiz en yüksek puanı alabilmek. Rakibimizin ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Kaliteli ve tecrübeli bir takıma sahibiz. Bayern Münih'ten alınacak her puan ekstra puan olacak bizim için. İki maçtan toplayacağımız puanlar ekstra olacak. Maç maç gideceğiz. Çıkıp bu maçı oynayıp taraftarımızın desteğiyle elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

"KARARIMIZI VERECEĞİZ"

Okan Buruk, sakatlığı bulunan Mauro Icardi'nin durumuyla ilgili, "Birazdan antrenmana çıkacağız. Ondan önce tekrar bir değerlendirme yapacağız. Yarın için kararımızı vereceğiz." açıklamasında bulundu.


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Eşi benzeri görülmemiş soykırım! Gazze’ye her saniye bomba yağıyor: Katliamcı İsrail ordusu ’rehine’ bahanesiyle karadan girdi
Yine aynı senaryo! İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un kimyasal silah yalanı Irak’ın işgalini hatırlattı
Yunanistan ve GKRY’den ’sırtlan’ siyaseti! Gazze’deki soykırımı görmezden gelip katliamcı İsrail’e desteğe koştular: EASTMED emeli...
SON DAKİKA