Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’tan Mauro Icardi açıklaması!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Bayern Münih'i konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve futbolculardan Kaan Ayhan karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.



Bayern Münih mücadelesine ilişkin konuşan Okan Buruk, "Grup için önemli karşılaşma. Hedefimiz maç maç gitmek. Bu maç da onlardan biri. 4 puanla çıkıyoruz bu maça Amacımız bunu yükseltmek. Taraftarımızın önünde oynuyoruz. Amacımız iyi Futbol. Kendi oyunumuzu sürdürmek istiyoruz. Hedefimiz en yüksek puanı alabilmek. Rakibimizin ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Kaliteli ve tecrübeli bir takıma sahibiz. Bayern Münih'ten alınacak her puan ekstra puan olacak bizim için. İki maçtan toplayacağımız puanlar ekstra olacak. Maç maç gideceğiz. Çıkıp bu maçı oynayıp taraftarımızın desteğiyle elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

"KARARIMIZI VERECEĞİZ"



Okan Buruk, sakatlığı bulunan Mauro Icardi'nin durumuyla ilgili, "Birazdan antrenmana çıkacağız. Ondan önce tekrar bir değerlendirme yapacağız. Yarın için kararımızı vereceğiz." açıklamasında bulundu.