Fenerbahçe’den görülmemiş istatistik! Bunu da başardılar

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe evinde Hatayspor'u ağırladı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe evinde Hatayspor'u ağırladı.
Sarı-lacivertliler mücadeleden galibiyetle ayrılarak 9. haftayı da galibiyetle noktaladı.
Milli ara dönüşü ligdeki ilk maçında da fire vermeyen İsmail Kartal'ın öğrencileri Hatay'ı 4-2 mağlup etti.
SZYMANSKI DURDURULAMIYOR
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa kulüplerini peşine takan Polonyalı futbolcu dün de golünü atıp "adımdan daha çok söz ettireceğim mesajını" verdi.
Maçın başında 7. dakikada gol perdesini açan 24 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de 9 maçta 6 gol 1 asistlik performansa ulaştı.
17 resmi müsabakada ise 9 gol 4 asistlik katkısı ile 13 gole doğrudan etki etti.
HATAY'IN SERİSİ SON BULDU
Kadıköy'e gelene kadar ligde hiç yenilgisi olmayan takımda bir diğeri ise Hatayspor'du.
Volkan Demirel ve öğrencileri Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki maçta Fenerbahçe karşısında yenilgiyle tanıştı.
Volkan Demirel 4. kez karşılaştığı Fenerbahçe'yi yine mağlup edemedi. (2B-2M)
İLK YARIDA İŞİ BİTİYOR
Bu sezon Süper Lig müsabakalarının ilk 15 dakikalık bölümünde 7 golle en fazla gl bulan takım konumunda.
Sarı-lacivertliler son 4 resmi maçta erkenden bulduğu golle adeta maça 1-0 önde başladı.
Başakşehir maçının 5. dakikasında Djiku, Çaykur Rize'ye karşı 3. dakikada Szymanski, Kasımpaşa müsabakasında 6'da Dzeko ve dün 7.dakikada yine Szymanski çabukluğunu konuşturdu.
KANARRA'DAN 9'DA 9
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'e en iyi başlangıç yapan kulüp olma ünvanını tazeledi.
Sarı-lacivertliler, 2009-2010 sezonuna 8'de 8 ile başlamış fakat 9. hafta mücadelesinde Gaziantep FK'ya yenilmişti.
Kanarya, dün Hatayspor'u mağlup edip 9'da 9'la yeni rekoru eline geçirdi.