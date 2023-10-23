Fenerbahçe’den görülmemiş istatistik! Bunu da başardılar

SZYMANSKI DURDURULAMIYOR Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa kulüplerini peşine takan Polonyalı futbolcu dün de golünü atıp "adımdan daha çok söz ettireceğim mesajını" verdi.

Maçın başında 7. dakikada gol perdesini açan 24 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de 9 maçta 6 gol 1 asistlik performansa ulaştı.

17 resmi müsabakada ise 9 gol 4 asistlik katkısı ile 13 gole doğrudan etki etti.

HATAY'IN SERİSİ SON BULDU Kadıköy'e gelene kadar ligde hiç yenilgisi olmayan takımda bir diğeri ise Hatayspor'du.