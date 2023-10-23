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Fenerbahçe'den görülmemiş istatistik! Bunu da başardılar

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde Hatayspor'u 4-2 mağlup eden Fenerbahçe yoluna doludizgin devam etti. Galibiyet serisini sürdüren sarı-lacivertli ekip, yeni rekorun daha sahibi oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 12:03 Güncelleme 23 Ekim 2023, 12:03
Fenerbahçe’den görülmemiş istatistik! Bunu da başardılar

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe evinde Hatayspor'u ağırladı.

Fenerbahçe’den görülmemiş istatistik! Bunu da başardılar

Sarı-lacivertliler mücadeleden galibiyetle ayrılarak 9. haftayı da galibiyetle noktaladı.

Fenerbahçe’den görülmemiş istatistik! Bunu da başardılar

Milli ara dönüşü ligdeki ilk maçında da fire vermeyen İsmail Kartal'ın öğrencileri Hatay'ı 4-2 mağlup etti.

Fenerbahçe’den görülmemiş istatistik! Bunu da başardılar

SZYMANSKI DURDURULAMIYOR

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa kulüplerini peşine takan Polonyalı futbolcu dün de golünü atıp "adımdan daha çok söz ettireceğim mesajını" verdi.

Fenerbahçe’den görülmemiş istatistik! Bunu da başardılar

Maçın başında 7. dakikada gol perdesini açan 24 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de 9 maçta 6 gol 1 asistlik performansa ulaştı.

Fenerbahçe’den görülmemiş istatistik! Bunu da başardılar

17 resmi müsabakada ise 9 gol 4 asistlik katkısı ile 13 gole doğrudan etki etti.

Fenerbahçe’den görülmemiş istatistik! Bunu da başardılar

HATAY'IN SERİSİ SON BULDU

Kadıköy'e gelene kadar ligde hiç yenilgisi olmayan takımda bir diğeri ise Hatayspor'du.

Fenerbahçe’den görülmemiş istatistik! Bunu da başardılar

Volkan Demirel ve öğrencileri Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki maçta Fenerbahçe karşısında yenilgiyle tanıştı.

Fenerbahçe’den görülmemiş istatistik! Bunu da başardılar

Volkan Demirel 4. kez karşılaştığı Fenerbahçe'yi yine mağlup edemedi. (2B-2M)

Fenerbahçe’den görülmemiş istatistik! Bunu da başardılar

İLK YARIDA İŞİ BİTİYOR

Bu sezon Süper Lig müsabakalarının ilk 15 dakikalık bölümünde 7 golle en fazla gl bulan takım konumunda.

Fenerbahçe’den görülmemiş istatistik! Bunu da başardılar

Sarı-lacivertliler son 4 resmi maçta erkenden bulduğu golle adeta maça 1-0 önde başladı.

Fenerbahçe’den görülmemiş istatistik! Bunu da başardılar

Başakşehir maçının 5. dakikasında Djiku, Çaykur Rize'ye karşı 3. dakikada Szymanski, Kasımpaşa müsabakasında 6'da Dzeko ve dün 7.dakikada yine Szymanski çabukluğunu konuşturdu.

Fenerbahçe’den görülmemiş istatistik! Bunu da başardılar

KANARRA'DAN 9'DA 9

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'e en iyi başlangıç yapan kulüp olma ünvanını tazeledi.

Fenerbahçe’den görülmemiş istatistik! Bunu da başardılar

Sarı-lacivertliler, 2009-2010 sezonuna 8'de 8 ile başlamış fakat 9. hafta mücadelesinde Gaziantep FK'ya yenilmişti.

Fenerbahçe’den görülmemiş istatistik! Bunu da başardılar

Kanarya, dün Hatayspor'u mağlup edip 9'da 9'la yeni rekoru eline geçirdi.

Fenerbahçe’den görülmemiş istatistik! Bunu da başardılar


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