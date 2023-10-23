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Adrien Rabiot'tan Fagioli açıklaması!

Juventus forması giyen Adrien Rabiot, bahis nedeniyle futboldan 7 ay men cezası alan takım arkadaşı Nicolo Fagioli'ya destek verdiklerini söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 16:50 Güncelleme 23 Ekim 2023, 16:50
Adrien Rabiot’tan Fagioli açıklaması!
Juventus'un orta saha oyuncusu Adrien Rabiot, Milan karşısında aldıkları 1-0 galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Bahis nedeniyle futboldan 7 ay men cezası alan takım arkadaşı Nicolo Fagioli ile ilgili konuşan Fransız futbolcu, "Hepimiz Fagioli'ye ne olduğunu biliyoruz, o her gün bizimle birlikte. Fagioli'yi destekliyoruz ve onun için kazanmaya çalışıyoruz" sözlerini kullandı.

Milan'a karşı alınan 1-0'lık galibiyeti de değerlendiren Rabiot, "Bu galibiyetin anlamı çok büyük. Burada olduğumuzu ve bu yıl ilk dörtte bitirmeyi hedeflediğimizi, hatta bu tarz büyük maçlarda şansımız olursa daha da fazlasını yapmak istediğimizi göstermek istedik. Çok iyi oynadık, pes etmedim. Mutluyum, Juventus'taki beşinci yılım. Bu kulübü seviyorum. Kaptanlık bandını takmak benim için bir onur" sözlerini sarf etti.


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