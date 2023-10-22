ÖZEL | Volkan Demirel’den Fenerbahçe sözleri: Kırdıkları rekor...

"FENERBAHÇE VE GALATASARAY ARASINDA BİR ŞAMPİYONLUK YARIŞI İZLEYECEĞİZ" Fenerbahçe'nin bu sezonki kadrosu ile ilgili yöneltilen soruya Demirel, "Ligin üstünde kadrolar kuruldu. Biz de rakipleri takip etmeye çalışıyoruz. Fenerbahçe, Galatasaray arasında şampiyonluk yarışı izleyeceğiz. Hak edenin kazanacağı bir yarış olsun. Elimizden geldiği kadar mücadele etmeye çalışacağız. Bugün kazanmak için çıktık. 1 buçuk haftadır bir plan yaptık tutmadı" açıklamasını yaptı. Volkan Demirel , mücadele öncesi maçın hakemi Volkan Bayarslan'ın kendisine başarı dilediğini de aktardı.

"ZOR DURUMLARDAN GEÇTİK"

Fenerbahçe'nin ve taraftarların mücadele öncesi verdiği destek hakkında da konuşan Demirel, "Fenerbahçe stadındakilere tüm statlarda içtenliği gösteren herkese teşekkür etmekten başka bir şeyim yok. Herkesin desteği çabası herkes bir şeyler yapmak istiyor. Depremle alakalı kim ne yardım yapıyorsa Allah razı olsun. Zor durumlardan geçtik" ifadelerine yer verdi.

"LİVAKOVİC İKİNCİ YARI ÇIKARDIĞI TOPLA HIZIMIZI KESTi"

Demirel, Dominik Livakovic'in performansıyla ilgili ise, "İkinci yarıda çıkardığı top bizim hızımızı kesti. İyi kaleci olduğunu biliyordum. İnşallah Fenerbahçe için hayırlı olur" şeklinde konuştu.

Volkan Demirel, Mersin'deki stadın onarımının ay sonu itibarıyla tamamlanacağını ve Mersin'e geçeceklerini dile getirdi.

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