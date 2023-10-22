Kartal’dan 21 sayı fark: Beşiktaş Emlakjet’ten ikinci galibiyet

SIR BOBY CHARLTON ÖLDÜ
Manchester United efsanesi Sir Bobby Charlton'ın 86 yaşında hayatını kaybettini duyurdu. Bobby Charlton, 17 yıl Manchester United'da forma giyerken 758 maçta sahaya çıktı. Charlton bu maçlarda 249 gol kaydetti. Bobby Charlton emeklik olduktan sonra 39 yıl boyunca kulüpte yönetici olarak çalıştı.
KAYSERİ THİAM'LA VURDU
TRENDYOL Süper Lig'in 9. haftasında Mondihome Kayserispor, Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan Kayserispor'un gollerini 31, 67 ve 84. (pen) dakikalarda Thiam attı. 70. dakikada Zeqiri'nin golü ise Çaykur Rizespor'a puan için yeterli olmadı. Kayseri puanını 13'e yükseltirken, Rize 14 puanda kaldı.
ANTEP'TEN ÇIKIŞ YOK
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK, sahasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0 yendi. Gaziantep güçlü rakibini mağlup ederek ligdeki çıkışını devam ettirdi. Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. 70. dakikada Nkoulou ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda hata yapmayan Gaziantep FK, maçı 1-0 kazanmayı başardı.
PENDİK ALTIN BULDU!
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, deplasmanda TÜ- MOSAN Konyaspor'u 2-1 yendi. Bu sonuçla Pendikspor Süper Lig'deki lik galibiyetini aldı. Konyaspor 49. dakikada Moreno'nun golüyle 1-0 öne geçti. Pendik 63'te Erencan Yardımcı ile skoru eşitledi. 88'de Diaby Pendik'in galibiyet golünü attı.
KOCAELİ UYGUN ADIM
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında zirve mücadelesi yapan Kocaelispor, deplasmanda Tuzlaspor'u 2-1 mağlup etti. Goller ilk yarıda geldi. Kocaelispor'un gollerini 13'te Emir Ortakkaya ve 42'de Yusuf Emre Gültekin attı. Ev sahibi Tuzla'nın tek sayısı 21'de Togui'den geldi. Tuzlaspor'da Adeniyyi 84. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kocaeli büyük sevinç yaşadı.
POLE POZİSYONU LECLERC'İN
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. ayağı ABD Grand Prix'sine, Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak. Lando Norris ikinci, Lewis Hamilton üçüncü sırada yer aldı.
VAKIFBANK SET VERMEDİ: 3-0
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında VakıfBank, Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi. 59 dakika süren karşılaşmada Vakıfbank, karşılaşmanın setlerini 25-12, 25-15, 25-16'lık sonuçlarla kazandı.
MERSİN'DE TRIATLON HEYECANI
Avrupa Triatlon Kupası'nın ikinci yarışı olan Yenişehir Triatlonu, 25 ülkeden 280 sporcunun katılımıyla Mersin'de başladı. Dünyanın en iyi triatletlerinin sahne aldığı organizasyonda 25 ülkeden 280 sporu yarışıyor.
SÜPER LİG'DE 3 MAÇ VAR
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün 3 maç daha oynanacak. Saat 13.30'da Sivas, Kasımpaşa'yı ağırlayacak. 16.00'da İstanbul, A.Gücü'nü konuk ederken 19.00'da ise Samsun, Başakşehir ile karşılaşacak.
REAL ALVEREZ'İN PEŞİNDE
Arjantin basını Real Madrid'in Manchester City'nin 23 yaşındaki Arjantinli golcüsü Julian Alvarez'i kadrosuna katmak istediğini öne sürdü. Yıldız futbolcunun M.City ile 2028'e kadar kontratı var.
HAYALİM BARÇA'DA OYNAMAK
Palmeiras'ın U20 takımında forma giyen 16 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat Estevao Willian, bir gün Barcelona'da oynamayı ve Lionel Messi'nin izinden gitmeyi hayal ettiğini dile getirdi.