Kartal’dan 21 sayı fark: Beşiktaş Emlakjet’ten ikinci galibiyet

KAYSERİ THİAM'LA VURDU TRENDYOL Süper Lig'in 9. haftasında Mondihome Kayserispor, Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti . Maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan Kayserispor'un gollerini 31, 67 ve 84. (pen) dakikalarda Thiam attı. 70. dakikada Zeqiri'nin golü ise Çaykur Rizespor'a puan için yeterli olmadı. Kayseri puanını 13'e yükseltirken, Rize 14 puanda kaldı.

KOCAELİ UYGUN ADIM

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında zirve mücadelesi yapan Kocaelispor, deplasmanda Tuzlaspor'u 2-1 mağlup etti. Goller ilk yarıda geldi. Kocaelispor'un gollerini 13'te Emir Ortakkaya ve 42'de Yusuf Emre Gültekin attı. Ev sahibi Tuzla'nın tek sayısı 21'de Togui'den geldi. Tuzlaspor'da Adeniyyi 84. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kocaeli büyük sevinç yaşadı.

POLE POZİSYONU LECLERC'İN

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. ayağı ABD Grand Prix'sine, Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak. Lando Norris ikinci, Lewis Hamilton üçüncü sırada yer aldı.



VAKIFBANK SET VERMEDİ: 3-0

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında VakıfBank, Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi. 59 dakika süren karşılaşmada Vakıfbank, karşılaşmanın setlerini 25-12, 25-15, 25-16'lık sonuçlarla kazandı.



MERSİN'DE TRIATLON HEYECANI

Avrupa Triatlon Kupası'nın ikinci yarışı olan Yenişehir Triatlonu, 25 ülkeden 280 sporcunun katılımıyla Mersin'de başladı. Dünyanın en iyi triatletlerinin sahne aldığı organizasyonda 25 ülkeden 280 sporu yarışıyor.



SÜPER LİG'DE 3 MAÇ VAR

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün 3 maç daha oynanacak. Saat 13.30'da Sivas, Kasımpaşa'yı ağırlayacak. 16.00'da İstanbul, A.Gücü'nü konuk ederken 19.00'da ise Samsun, Başakşehir ile karşılaşacak.



REAL ALVEREZ'İN PEŞİNDE

Arjantin basını Real Madrid'in Manchester City'nin 23 yaşındaki Arjantinli golcüsü Julian Alvarez'i kadrosuna katmak istediğini öne sürdü. Yıldız futbolcunun M.City ile 2028'e kadar kontratı var.



HAYALİM BARÇA'DA OYNAMAK

Palmeiras'ın U20 takımında forma giyen 16 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat Estevao Willian, bir gün Barcelona'da oynamayı ve Lionel Messi'nin izinden gitmeyi hayal ettiğini dile getirdi.