Liste ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’nin ocak ayı hedefleri

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırladı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırladı.
Sarı-lacivertliler mücadeleyi 4-2 kazandı ve 9'da 9 yaptı.
F.Bahçe'ye galibiyeti getiren golleri Sebastian Szymanski, Bright Osayi-Samuel, Edin Dzeko ve İrfan Can Kahveci kaydetti.
Konuk takımın golleri ise Faouzi Ghoulam ve Rayane Aabid'den geldi.
Bu sonucun ardından Hatayspor'un yenilmezlik serisi sona erdi.
Fenerbahçe ise 27 puanla liderliği ezeli rakibi Galatasaray'dan geri aldı.
F.BAHÇE REKOR KIRDI!
Süper Lig'in 2009-2010 sezonunda ilk 8 maçta 8 galibiyet alarak, en iyi sezon başlangıcına imza atan sarı-lacivertliler, bu sezon seriyi 9 maça çıkararak kendi rekoru geliştirdi.
19 MAÇTIR GALİP
Geçtiğimiz sezonun son lig maçında Gaziantep FK ve Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i mağlup eden Fenerbahçe, bu sezonki seriyle birlikte son 19 resmi maçta galibiyet sevinci yaşadı.
F.Bahçe, 26 Ekim Perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nde Ludogorets'i ağırlayacak.
İlk 2 maçından 6 puan toplayan Kanarya, bu maçı kazanarak gruptan çıkma yolunda büyük bir adım atmak istiyor.
Bilindiği gibi sarı-lacivertliler Nordsjaelland'ı 3-1, Spartak Trnava'yı ise 2-1'lik skorlarla geçmişti.
Maçın ardından konuşan teknik direktör İsmail Kartal, "Bazı oyuncuların performansını yukarı çekmek istesek de elimizde değil.
Takımın seviyesine çekmem gereken oyuncular var, ekibimle konuşup bunu başarmaya çalışacağız." diye konuştu.
Süper Lig'de şampiyonluk isteyen 62 yaşındaki çalıştırıcı, Avrupa'da da adından söz ettirmek istiyor.
Bol alternatifli kadroyla birlikte rotasyon imkanına sahip olan Kartal, Konferans Ligi'nde başarıyı yakalayabileceğini düşünüyor.
Yönetim de eksik olan mevkilere devre arasında yapılacak 1-2 takviyeyle birlikte sezonu mutlu sonla kapatabileceğini düşünüyor.
6 NUMARA TRANSFERİ YETİŞMEDİ
2023-2024 sezonu 1. transfer ve tescil dönemini hareketli geçiren F.Bahçe, buna karşın 6 numara takviyesi yapamadı.
Bu bölgeye takviye yapacaklarını dile getiren başkan Ali Koç, transferi ilk dönemde yetiştiremedi.
Bu doğrultuda sarı-lacivertliler ilk etapta 6 numara transferi gerçekleştirecek. İşte listedeki isimler...
PIOTR ZIELINSKI BOMBASI!
Sarı-lacivertlilerin bu bölge için düşündüğü ilk isim ise Napoli forması giyen Piotr Zielinski oldu.
Son 7 yıldır 40 maçın üstünde sahaya çıkan Polonyalı orta saha, İtalyan ekibinde istikrar abidesi oldu.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek yıldız için devre arasında girişimler hızlanacak.
29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 35 milyon Euro...
PLASE FOFANA
Sarı-lacivertliler Zielinski ile anlaşamaması halinde rotayı Monaco forması giyen Youssouf Fofana'ya kıracak.
Kanarya, sezon sonunda sözleşmesi bitecek 24 yaşındaki oyuncuyu devre arası cüzi bir rakama transferi bitirme peşinde...
Fransız ekibi Avrupa'da yer almazken, genç yıldız bu arenada kendini göstermek istiyor.
Oyuncuyla bir dönem ezeli rakibi Galatasaray da ilgilenmişti.
GENÇLİK AŞISI CHER NDOUR!
Bu bölge için düşünülen son isim ise Paris Saint-Germain'in (PSG) genç oyuncusu Cher Ndour oldu.
Fransız ekibi 19 yaşındaki futbolcuyu oynayabileceği bir takıma kiralamak istiyor.
F.Bahçe ise oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde bir teklif sunacak.
Senegal asıllı İtalyan futbolcu, oyun stili ve fizik yapısı nedeniyle Paul Pogba'ya benzetiliyor.