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Liste ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin ocak ayı hedefleri

Yaz transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan ve kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Süper Lig'de son olarak Hatayspor engelini geçerek rekor kıran sarı-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi'nde de başarı hedefliyor. Geniş bir kadroya sahip olan teknik direktör İsmail Kartal devre arası için eksik noktalara takviye yapılmasını istedi ve listesini yönetime verdi. Bu doğrultuda listedeki 3 yıldız belli oldu. İşte A Spor'da yer alan haberin detayları...

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 15:44 Güncelleme 23 Ekim 2023, 15:44
Liste ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’nin ocak ayı hedefleri

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Liste ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’nin ocak ayı hedefleri

Sarı-lacivertliler mücadeleyi 4-2 kazandı ve 9'da 9 yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Liste ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’nin ocak ayı hedefleri

F.Bahçe'ye galibiyeti getiren golleri Sebastian Szymanski, Bright Osayi-Samuel, Edin Dzeko ve İrfan Can Kahveci kaydetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Liste ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’nin ocak ayı hedefleri

Konuk takımın golleri ise Faouzi Ghoulam ve Rayane Aabid'den geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Liste ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’nin ocak ayı hedefleri

Bu sonucun ardından Hatayspor'un yenilmezlik serisi sona erdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Liste ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’nin ocak ayı hedefleri

Fenerbahçe ise 27 puanla liderliği ezeli rakibi Galatasaray'dan geri aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Liste ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’nin ocak ayı hedefleri

F.BAHÇE REKOR KIRDI!

Süper Lig'in 2009-2010 sezonunda ilk 8 maçta 8 galibiyet alarak, en iyi sezon başlangıcına imza atan sarı-lacivertliler, bu sezon seriyi 9 maça çıkararak kendi rekoru geliştirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Liste ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’nin ocak ayı hedefleri

19 MAÇTIR GALİP

Geçtiğimiz sezonun son lig maçında Gaziantep FK ve Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i mağlup eden Fenerbahçe, bu sezonki seriyle birlikte son 19 resmi maçta galibiyet sevinci yaşadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Liste ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’nin ocak ayı hedefleri

F.Bahçe, 26 Ekim Perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nde Ludogorets'i ağırlayacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Liste ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’nin ocak ayı hedefleri

İlk 2 maçından 6 puan toplayan Kanarya, bu maçı kazanarak gruptan çıkma yolunda büyük bir adım atmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Liste ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’nin ocak ayı hedefleri

Bilindiği gibi sarı-lacivertliler Nordsjaelland'ı 3-1, Spartak Trnava'yı ise 2-1'lik skorlarla geçmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Liste ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’nin ocak ayı hedefleri

Maçın ardından konuşan teknik direktör İsmail Kartal, "Bazı oyuncuların performansını yukarı çekmek istesek de elimizde değil.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Liste ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’nin ocak ayı hedefleri

Takımın seviyesine çekmem gereken oyuncular var, ekibimle konuşup bunu başarmaya çalışacağız." diye konuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Liste ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’nin ocak ayı hedefleri

Süper Lig'de şampiyonluk isteyen 62 yaşındaki çalıştırıcı, Avrupa'da da adından söz ettirmek istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Liste ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’nin ocak ayı hedefleri

Bol alternatifli kadroyla birlikte rotasyon imkanına sahip olan Kartal, Konferans Ligi'nde başarıyı yakalayabileceğini düşünüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Liste ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’nin ocak ayı hedefleri

Yönetim de eksik olan mevkilere devre arasında yapılacak 1-2 takviyeyle birlikte sezonu mutlu sonla kapatabileceğini düşünüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Liste ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’nin ocak ayı hedefleri

6 NUMARA TRANSFERİ YETİŞMEDİ

2023-2024 sezonu 1. transfer ve tescil dönemini hareketli geçiren F.Bahçe, buna karşın 6 numara takviyesi yapamadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Liste ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’nin ocak ayı hedefleri

Bu bölgeye takviye yapacaklarını dile getiren başkan Ali Koç, transferi ilk dönemde yetiştiremedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Liste ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’nin ocak ayı hedefleri

Bu doğrultuda sarı-lacivertliler ilk etapta 6 numara transferi gerçekleştirecek. İşte listedeki isimler...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Liste ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’nin ocak ayı hedefleri

PIOTR ZIELINSKI BOMBASI!

Sarı-lacivertlilerin bu bölge için düşündüğü ilk isim ise Napoli forması giyen Piotr Zielinski oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Liste ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’nin ocak ayı hedefleri

Son 7 yıldır 40 maçın üstünde sahaya çıkan Polonyalı orta saha, İtalyan ekibinde istikrar abidesi oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Liste ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’nin ocak ayı hedefleri

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek yıldız için devre arasında girişimler hızlanacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Liste ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’nin ocak ayı hedefleri

29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 35 milyon Euro...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Liste ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’nin ocak ayı hedefleri

PLASE FOFANA

Sarı-lacivertliler Zielinski ile anlaşamaması halinde rotayı Monaco forması giyen Youssouf Fofana'ya kıracak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Liste ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’nin ocak ayı hedefleri

Kanarya, sezon sonunda sözleşmesi bitecek 24 yaşındaki oyuncuyu devre arası cüzi bir rakama transferi bitirme peşinde...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Liste ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’nin ocak ayı hedefleri

Fransız ekibi Avrupa'da yer almazken, genç yıldız bu arenada kendini göstermek istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Liste ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’nin ocak ayı hedefleri

Oyuncuyla bir dönem ezeli rakibi Galatasaray da ilgilenmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Liste ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’nin ocak ayı hedefleri

GENÇLİK AŞISI CHER NDOUR!

Bu bölge için düşünülen son isim ise Paris Saint-Germain'in (PSG) genç oyuncusu Cher Ndour oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Liste ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’nin ocak ayı hedefleri

Fransız ekibi 19 yaşındaki futbolcuyu oynayabileceği bir takıma kiralamak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Liste ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’nin ocak ayı hedefleri

F.Bahçe ise oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde bir teklif sunacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Liste ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’nin ocak ayı hedefleri

Senegal asıllı İtalyan futbolcu, oyun stili ve fizik yapısı nedeniyle Paul Pogba'ya benzetiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Liste ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’nin ocak ayı hedefleri


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