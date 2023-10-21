Szymanski görüşme odasına: Polonyalı yıldızın menajeri apar topar İstanbul’a davet edildi! Teklifler can sıktı

Szymanski'nin menajeri Mariusz Piekarsk'la yapılacak görüşmede Polonyalı yıldızın bonuslarının artırılacağı yeni şartların sunulacağı bir nevi sözleşme yenilenmesi planlandığı ifade ediliyor. Fener yönetimi Szymanski'nin gelen tekliflerden dolayı kesinlikle aklının karışmasını istemiyor. Sezon başından bu yana müthiş bir performans gösteren Polonyalı yıldız için hem Fenerbahçe 'ye hem de Szymanski'ye astronomik rakamların teklif edildiği öne sürülse de Sarı- Lacivertli kurmaylar sezon bitmeden bu tekliflerin hiçbiri ile ilgilenmeyecek.

Aynı şekilde Szymanski'nin de bu tekliflerle ilgilenmesi istenmiyor. Polonyalı oyuncuyu başta Liverpool ve Napoli olmak üzere bir çok Avrupa kulübü takibe almış durumda. Polonya Milli Takımı'nda da Fenerbahçe'de olduğu gibi üstün bir performans gösteren Szymanski'nin piyasa değeri için 20-25 milyon Euro gibi rakamlar telaffuz edilmeye başlandı bile.