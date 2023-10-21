UEFA’dan Galatasaray’a ceza!

Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ikinci haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Manchester United'ı mağlup ettiği karşılaşmadan, sarı-kırmızılılara yüklü bir fatura çıktı.UEFA'dan yapılan açıklamada bu maçta sahaya madde atılmasından dolayı Cim Bom'a 30 bin euro para cezası kesildi.UEFA Disiplin Kurulu'nun bir diğer kararı meşale yakılmasından dolayı Galatasaray'ın 3 bin 500 euro para cezasına çarptırılması oldu. Zarar verici hareketlerin karşılığı ise 8 bin euro olarak belirlendi. Taraftarın neden olduğu rahatsızlık nedeniyle ise 10 bin euro cezaya hükmedildi. Toplam para cezası böylece 51 bin 500 euro oldu.Sahaya madde atılmasından dolayı kulübe bilet satışında kısıtlama da getirildi. Karar uyarınca Galatasaray'ın sıradaki Avrupa kupası maçında deplasmana gidecek taraftarına, bilet satmaktan men edildiği duyuruldu. Ancak bu cezanın, iki yılllık bir ertelemeye tabi olacağı eklendi.Galatasaray'a alınan kararlar uyarınca bir ek maliyet daha çıktı. UEFA'nın kararı uyarınca Galatasaray Kulübü Manchester United ile kontak kuracak ve taraftarının statta neden olduğu zararı karşılamak adına İngiliz ekibiyle görüşecek.İngiliz basını UEFA'nın kararındaki önemli bir bölümün, bir bölüm Galatasaray taraftarının maçı deplasman tribünü dışından izlemesinden kaynaklandığını yazdı. 2 bin sarı-kırmızılı taraftar karşılaşmayı, ev sahibi ekibin seyircisine ait yerden izlediği belirtilirken "2,000 taraftarının Old Trafford'un ev sahibi bölümüne giriş yapmasının ardından Galatasaray 51,000 Euro ödemeye mahkum edildi" denildi.