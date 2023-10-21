Liverpool Everton’u yenmeyi bildi!

Milli maç arasında 2-2'lik Brighton maçı ile giren Liverpool, Premier Lig'in 9. haftasında Everton'ı konuk etti.Kırmızılar, 60 dakika 10 kişi oynayan rakibi karşısında zorlandı. İlk yarının golsüz geçtiği karşılaşmanın 37. dakikasında Everton'da Ashley Young ikinci sarı karttan atıldı.Ev sahibi takım ikinci yarı ataklarını artırdı. Luis Diaz'ın ceza sahası içerisine yaptığı ortada top Everton'lı oyuncunun eline çarptı ve Kırmızılar penaltı kazandı. Mohamed Salah 75. dakikada penaltı golüyle takımını öne geçirdi. Liverpool duraklama dakikalarında yakaladığı kontratakta Mohamed Salah ile farkı 2'ye çıkardı.Premier Lig'de 6. galibiyetini alan Liverpool puanını 20 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Geçen sezonki kötü performasını devam ettiren Everton ise 6. yenilgisini yaşadı ve 7 puanda kaldı.