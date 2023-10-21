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Fenerbahçe'den 4 isim için flaş karar!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, bir yandan lig ve Avrupa'daki maçlarına odaklanırken diğer yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertilerde teknik direktör İsmail Kartal, hiçbir oyuncusuyla yolları ayırmak istemezken yönetim 4 isimle ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Ekim 2023, 15:20 Güncelleme 21 Ekim 2023, 15:20
Fenerbahçe’den 4 isim için flaş karar!

Fenerbahçe, hem lig de hem de Avrupa'da yoluna kayıpsız devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den 4 isim için flaş karar!

Sarı-lacivetliler tüm kulvarlarda oynadığı 16 maçın hepsini kazandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den 4 isim için flaş karar!

Teknik direktör İsmail Kartal ile birlikte yeni bir kadro kuran kanarya, birçok yıldız ismi kadrosuna kattı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den 4 isim için flaş karar!

Fenerbahçe'yi zirveye taşıyan yıldızlar, performanslarıyla dev takımların radarına girdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den 4 isim için flaş karar!

TRANSFERDE HEDEF BÜYÜDÜ
Yıldız isimlerin başarılı performansıyla gelen olumlu sonuçlar, yönetimi beklentiye soktu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den 4 isim için flaş karar!

Milliyetin haberine göre, yaz transfer döneminde birçok oyuncusunu satarak büyük bir gelir elde eden sarı-lacivertlilerde yeni futbolcu satışları hedefliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den 4 isim için flaş karar!

Yönetim, sezon başında kasaya giren tutarın ara transfer ve gelecek yaz transfer döneminde artarak devam etmesini bekliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den 4 isim için flaş karar!

4 İSİMDEN BEKLENTİ FAZLA
Sarı-lacivertlilerde yönetimin beklentisini karşılayabilecek 4 isim öne çıkıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den 4 isim için flaş karar!

Bu isimlerden ilki hem Fenerbahçe'de hem de milli takım performansı yükselişe geçen İsmail Yüksek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den 4 isim için flaş karar!

Diğer bir isim, takıma çabuk uyum sağlayarak attığı goller ve yaptığı assitlerle kalitesini gösteren Szymanski.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den 4 isim için flaş karar!

Fenerbahçe'nin, birçok Avrupa devinin listesinde olan Ferdi Kadıoğlu'ndan da gelir beklentisi yüksek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den 4 isim için flaş karar!

Yönetim, bu isimlerin yanı sıra İsmail Kartal döneminde ilk 11'in değişmezlerinden biri olan Oosterwolde'nin de yüksek ücretlere satabileceğini düşünüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den 4 isim için flaş karar!

SARI-LACİVERLİLERİN ELİ GÜÇLÜ
Öte yandan yıldız isimlerin sözleşmelerinde çıkış maddesinin bulunmaması, Fenerbahçeli idarecilerin elini güçlendiriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den 4 isim için flaş karar!

Bu 4 ismin dışında Tadic, Fred başta olmak üzere birçok oyuncu için de teklifler gelmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den 4 isim için flaş karar!

Hem Trendyol Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna namağlup devam eden ve tek düşüncesi şampiyonluk olan Fenerbahçe, bu başarılara ulaştığı takdirde bonservis talebini artırabilir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den 4 isim için flaş karar!


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