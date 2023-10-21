Fenerbahçe’den 4 isim için flaş karar!

Bu isimlerden ilki hem Fenerbahçe'de hem de milli takım performansı yükselişe geçen İsmail Yüksek.

Diğer bir isim, takıma çabuk uyum sağlayarak attığı goller ve yaptığı assitlerle kalitesini gösteren Szymanski.

Fenerbahçe'nin, birçok Avrupa devinin listesinde olan Ferdi Kadıoğlu'ndan da gelir beklentisi yüksek.

Yönetim, bu isimlerin yanı sıra İsmail Kartal döneminde ilk 11'in değişmezlerinden biri olan Oosterwolde'nin de yüksek ücretlere satabileceğini düşünüyor.