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Arda Güler'in ilk antrenörü Erol Tokgözler, milli yıldızı İspanyol basınına anlattı: Messi’den daha iyi

Real Madrid’e transfer olan Arda Güler’in Gençlerbirliği’ndeki ilk antrenörü Erol Tokgözler, genç yıldızın yeteneğine övgüler yağdırarak, ‘’Arda’nın potansiyeli Messi’den yüksek’’ dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Ekim 2023 Güncelleme 21 Ekim 2023, 06:59
Arda Güler’in ilk antrenörü Erol Tokgözler, milli yıldızı İspanyol basınına anlattı: Messi’den daha iyi

Real Madrid'de forma giyen yıldız futbolcu Arda Güler'in Gençlerbirliği'ndeki ilk antrenörü Erol Tokgözler, 18 yaşındaki futbolcu hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Arda'nın küçüklüğü hakkında konuşan Erol Tokgözler, "Arda'yı ilk gördüğümde boyu 1.55'ten uzun değildi ama topla inanılmaz işler yapıyordu, çok zekiydi. Real Madrid'de herkes onun ne kadar olağanüstü bir futbolcu olduğunu görecek" dedi. Erol Tokgözler, "Potansiyellerden bahsedersek bence Arda'nın potansiyeli Messi'den yüksek. Tabii ki önünde çok yol var ve sadece potansiyelinden bahsediyorum" ifadelerini kullandı.

ANCELOTTİ TARİH VERDİ
Ancelotti, Arda Güler için "10 gün veya 2 hafta içinde en iyi performansını sergileyeceğine inanıyoruz." dedi.

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