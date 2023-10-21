Arda Güler’in ilk antrenörü Erol Tokgözler, milli yıldızı İspanyol basınına anlattı: Messi’den daha iyi

Arda'nın küçüklüğü hakkında konuşan Erol Tokgözler, "Arda'yı ilk gördüğümde boyu 1.55'ten uzun değildi ama topla inanılmaz işler yapıyordu, çok zekiydi. Real Madrid'de herkes onun ne kadar olağanüstü bir futbolcu olduğunu görecek" dedi. Erol Tokgözler, "Potansiyellerden bahsedersek bence Arda'nın potansiyeli Messi'den yüksek. Tabii ki önünde çok yol var ve sadece potansiyelinden bahsediyorum" ifadelerini kullandı.

ANCELOTTİ TARİH VERDİ

Ancelotti, Arda Güler için "10 gün veya 2 hafta içinde en iyi performansını sergileyeceğine inanıyoruz." dedi.