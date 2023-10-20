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Aston Villa'dan Zaniolo açıklaması

Aston Villa, Nicolo Zaniolo'nun bahis soruşturmasında İtalya Futbol Federasyonu'na yardımcı olduğunu ve 24 yaşındaki futbolcunun pazar günkü West Ham United maçında oynamasına bir engel olmadığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 16:59 Güncelleme 20 Ekim 2023, 16:59
Aston Villa’dan Zaniolo açıklaması
Aston Villa, hakkında bahis soruşturması bulunan Nicolo Zaniolo ile ilgili bir açıklama yaptı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcunun bahis soruşturmasında İtalya Futbol Federasyonu'na yardımcı olduğu belirtildi.

PAZAR GÜNÜ OYNAYABİLECEK

Aston Villa'nın açıklamasında ayrıca Zaniolo'nun normal bir şekilde takımla birlikte antrenmanlara devam ettiği ve İtalyan futbolcunun pazar günkü West Ham United maçında oynamasına engel bir durum olmadığı kaydedildi.

BAŞKA AÇIKLAMA OLMAYACAK

Aston Villa, devam eden süreç içerisinde Zaniolo'yla ilgili başka bir açıklama yapılmayacağını duyurdu.

Nicolo Zaniolo, şu ana kadar Aston Villa'da 9 maçta süre buldu.


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