Karim Benzema’yı terörist ilan ettiler! Yetmedi Fransız milletvekilleri vatandaşlıktan çıkarılması için çağrıda bulundu

İsrail'in Gazze'ye saldırısı sonrası paylaşım yapan Karim Benzema, "Tüm dualarımız bir kez daha kadınlar ve çocukları ayırt etmeyen haksız bombalamaların kurbanı olan tüm Gazze sakinleri için" paylaşımını yapmıştı.
İsrail'in Gazze'ye saldırısı sonrası paylaşım yapan Karim Benzema, "Tüm dualarımız bir kez daha kadınlar ve çocukları ayırt etmeyen haksız bombalamaların kurbanı olan tüm Gazze sakinleri için" paylaşımını yapmıştı.
Cezayir asıllı Fransız oyuncunun paylaşımı Fransa'yı ayağa kaldırdı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, "Karim Benzema'nın, Müslüman Kardeşler örgütü ile kötü şöhretli bağlantıları var. Bu grup Avrupa'da terörist olarak adlandırılıyor" açıklamasını yaptı.
Darmanin'in yanı sıra milletvekillerinden de Benzema için çağrıda bulunuldu.
Valerie Bouay, Karim Benzema'nın Fransız vatandaşlığından çıkarılması yönünde çağrıda bulundu. Fransız golcü, Darmanin ve Bouay'e henüz yanıt vermedi.
Bilindiği gibi Alman ekibi Maniz, Filistin'e destek veren sosyal medya paylaşımı nedeniyle El Ghazi'nin sözleşmesini feshetti. Fransa Ligi ekibi Nice, futbolcusu Youcef Atal'ın Filistin'e destek mesajı nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.