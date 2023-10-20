Fenerbahçe’ye yeni teklif! Benfica’nın 24 yaşındaki ön liberosu Florentino Luis Kanarya’ya mı geliyor?

Portekiz basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe'ye Benfica formasını giyen ön libero Florentino Luis 'in teklif edildiği öğrenildi. Teklifin sezon satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama olduğu ifade edildi. 24 yaşında ve 1.84 boyunda olan Florentino Luis'in de daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istediği belirtiliyor.

CRESPO'YE TEKLİF GELEBİLİR

Sarı-Lacivertli kurmayların teknik direktör İsmail Kartal ile birlikte durum değerlendirmesi yapacağı da gelen haberler arasında. Geçtiğimiz haftalarda sözleşmesi 1 yıl uzatılan Miguel Crespo'ya da iyi bir teklif gelmesi durumunda satılabileceği ve bu boşluğun da Florentino Luis ile doldurulabileceği ifade ediliyor.