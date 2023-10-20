Fenerbahçe’ye yeni teklif! Benfica’nın 24 yaşındaki ön liberosu Florentino Luis Kanarya’ya mı geliyor?

Transfer döneminde ön libero mevkine takviye yapmayan Fenerbahçe, bu bölge için çalışmalarını sürdürüyor.
Transfer döneminde ön libero mevkine takviye yapmayan Fenerbahçe, bu bölge için çalışmalarını sürdürüyor.
Portekiz basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe'ye Benfica formasını giyen ön libero Florentino Luis'in teklif edildiği öğrenildi. Teklifin sezon satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama olduğu ifade edildi. 24 yaşında ve 1.84 boyunda olan Florentino Luis'in de daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istediği belirtiliyor.
CRESPO'YE TEKLİF GELEBİLİR
Sarı-Lacivertli kurmayların teknik direktör İsmail Kartal ile birlikte durum değerlendirmesi yapacağı da gelen haberler arasında. Geçtiğimiz haftalarda sözleşmesi 1 yıl uzatılan Miguel Crespo'ya da iyi bir teklif gelmesi durumunda satılabileceği ve bu boşluğun da Florentino Luis ile doldurulabileceği ifade ediliyor.
24 yaşında ve 1.84 boyunda olan Florentino Luis 84 kez Portekiz Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde görev yaptı. Güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro. Ancak satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması durumunda opsiyon fiyatının 20 milyon Euro'nun oldukça altında olacağı da gelen haberler arasında.