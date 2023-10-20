Bomba bonservis ücretiyle transfer olmuştu! Sakatlığını atlatan Arda Güler’e yeni talip! Real Madrid’den ayrılıyor mu?

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den La Liga devi Real Madrid'e transfer olan 18 yaşındaki Arda Güler, sakatlıklar yaşamasından dolayı İspanyol ekibinde henüz forma giyemedi.
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den La Liga devi Real Madrid'e transfer olan 18 yaşındaki Arda Güler, sakatlıklar yaşamasından dolayı İspanyol ekibinde henüz forma giyemedi.
Sakatlığını atlatan genç oyuncuya Serie A devi Milan'ın talip olduğu iddia edildi. İspanya basınında çıkan haberlere göre; Arda Güler'i kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Milan yetkilileri, Real Madrid ile ilk teması kurdu.
İlk 11'de oynama garantisi veren İtalyan devi beklemeye geçti. Real Madrid'e transfer olurken başka bir takıma kiralanmayacağının sözünü alan Arda Güler'in bu tekliflerden rahatsız olduğu fakat Real Madrid cephesinin tam ters fikirde olduğu ifade edildi.
Real Madrid'in gelecek adına büyük bir yatırım olarak gördüğü Arda Güler için son kararı Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez'in vereceği kaydedildi.