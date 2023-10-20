Bomba bonservis ücretiyle transfer olmuştu! Sakatlığını atlatan Arda Güler’e yeni talip! Real Madrid’den ayrılıyor mu?

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den La Liga devi Real Madrid'e transfer olan 18 yaşındaki Arda Güler, sakatlıklar yaşamasından dolayı İspanyol ekibinde henüz forma giyemedi.

Sakatlığını atlatan genç oyuncuya Serie A devi Milan'ın talip olduğu iddia edildi. İspanya basınında çıkan haberlere göre; Arda Güler'i kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Milan yetkilileri, Real Madrid ile ilk teması kurdu.