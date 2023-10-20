PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş'tan Igor Tudor açıklaması

Beşiktaş Kulübü, İstanbul'a gelen Igor Tudor'la görüşme yapılacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 17:27 Güncelleme 20 Ekim 2023, 17:27
Beşiktaş’tan Igor Tudor açıklaması
Beşiktaş, Hırvat teknik adam Igor Tudor'la ilgili bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüp, İstanbul'a gelen Tudor'la görüşme yapılacağı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Hırvat teknik direktör Igor Tudor'un Kulübümüzle görüşmek için İstanbul'a geldiği iddiasıyla basında ve sosyal medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır.

Galatasaray ile oynayacağımız müsabaka öncesi Kulübümüzdeki huzuru bozmak amacıyla menajer oyunlarıyla masa başında üretilen haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

DERBİYİ İZLEYECEK

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anthony Seric ile birlikte İstanbul'a gelen Tudor, cumartesi günü oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisini izleyecek.


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’yi kabul etti
Mısırlı komedyen Bassem Youssef İsrail ve destekçilerinin ayarlarıyla oynadı! Batı medyasının ipliğini pazara çıkardı
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail katliama devam ediyor! Yüzlerce tırlık yardım kapıda bekliyor
SON DAKİKA