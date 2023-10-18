Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’dan Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri!

Trabzonspor'da 2. kez görev alan teknik direktör Abdullah Avcı, basın toplantısı düzenledi. Avcı, ligde şampiyonluk yarışı verdiği rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili de konuştu.

İşte Avcı'nın o açıklamaları;

"MASUMLARIN ÖLDÜĞÜ BİR SAVAŞIN KAZANANI OLMAZ"

Dünyanın yaşadığı hassasiyeti, İsrail - Filistin sürecini, çocukların ve masumların öldüğü bir savaşın kazananı olmaz. Umarım dünya buna sağduyuyla doğru bir şekilde yaklaşarak en kısa sürede çözüm üretip herkesi rahatlatır. Dünden beri bu konuyla ilgili canım sıkkın.

"HAYATIMIN BELKİ DE EN GÜZEL GÜNLERİNİ BERABER YAŞADIK"

Bu hafta müsabakalar tekrar başlayacak, karşılıklı bilgilendirme yapmak açısından iyi olacak. 2 sene 4 ay, toplamda 28 ay Trabzonspor'da görev yaptım. Hayatımın belki de en güzel günlerini, duygularını hep beraber yaşadık.

İkinci sene bir takım hedeflere gidebilmek için planlamalar yaptık. Şampiyonluklardan bir sonraki senelerde yaşanan dalgalanmalara hep beraber yakalandık. Süper Kupa'yı kazandık, lige 2'de 2 yaparak başladık. Süper Kupa'da Hamsik'i, sonrasında ikinci hafta Visca'yı, dördüncü hafta Dorukhan'ı kaybettik. Şampiyonlar Ligi öncesi bu tür sakatlıklar yaşadık.

Ekiplerde zaman zaman değişiklikler oluyor. Bir önceki ekipten Orhan Hoca vardı, o 9 sene bizimle beraberdi. Şampiyonlukta önemli katkısı vardı. Teknik direktör olarak devam edecek. Yaşar Hoca benimle beraberdir, İstanbul'daki üniversitede dersleri var. Bana oradan destek verecek. Egemen Korkmaz vardı, yine bizimle beraber devam edecek. Mustafa Sarp, daha evvel takip ettiğimiz, oyuna kendini veren, gelişime açık bir futbol adamı. Analiz ekibinde Serdar var. Genç milli takımlardan oyuncum, akademili. Bütün enerjisini bize verecek.

Nerede kalmıştık? Trabzonspor'un bulunduğu yerde yarış vardır. Kısa süreçte, Avrupa kupalarına katılabilmek, devamlı maç kazanma alışkanlığını alıp nerelere ulaşabiliyoruz, devre arasına ve sezon sonuna planlama yaparak hareket etmek hedeflerimiz var.

"YAN PAS VE GERİ PAS OYNAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Avrupa'da şampiyon olan takımlar... Almanya'da Bayern Münih, İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Barcelona, Fransa'da PSG, İtalya'da Napoli... Yan pasta birinci, dikine pasta birinci bu takımlar. Dikine pas atmak için yan pas yapmak zorundasın. Çünkü, boşluğu bulmak zorundasın. Eleştirileri biliyorum. Veriyi önünüze koyuyorum. Büyük takımlar, topu domine ederler. Bunu daha hızlandırmak, kaybettiği yerde almak, topa daha sahip olmak... Bunu oyuncu profilleri belirleyecek. Daha hızlı, daha şiddetli pas yapacağız.

Trabzonspor'un da, benim de hedeflerimiz hiçbir zaman bitmedi, bitmeyecek de...

"FENERBAHÇE VE GALATASARAY..."



Fenerbahçe ve Galatasaray iyi kadrolar, yüksek maliyetli kadrolar kurdular. Kırılmalar olacaktır. Biz maç kazanma alışkanlığını yakalayıp nerelere taşıyacak bu bizi... 20/21 sezonunda takım 17'inciydi, 4'üncü olduk. 7 maç üst üste seri yakaladık, neredeyse yukarı yapışıyorduk. Bunu kazanalım, Avrupa kupalarına gidelim. Türkiye Kupası var, çok önemli hedef. Gelecek senenin de planlamasını yapalım. Trabzonspor, en tepeye oynamak için bugünden itibaren planlamasını yapacak.