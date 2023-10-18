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TFF hakem formalarına ilk kez sponsorluk alacak!

Türkiye Futbol Federasyonu, NG Kütahya Seramik ile 2026-2027 sezonun sonuna kadar sürecek sponsorluk anlaşmasını perşembe günü imzalayacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 17:08 Güncelleme 18 Ekim 2023, 17:08
TFF hakem formalarına ilk kez sponsorluk alacak!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk hakemliğinde bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, NG Kütahya Seramik ile yapılacak iş birliği kapsamında 2026-2027 sezonun sonuna kadar tarihte ilk kez Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ile Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi hakem formalarına sponsorluk alınacak.

NG Kütahya Seramik, hakem formalarının sırt ve tek kol logo sponsoru olmasının yanı sıra Türk hakemlerinin geleceğine yatırım yapma hedefiyle TFF Hakem Akademisi'nin de sponsoru olacak.

Hakem formalarına sponsorluk anlaşması, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral'ın katılımıyla perşembe günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek imza töreniyle resmiyet kazanacak.


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