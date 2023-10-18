SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Salih Özcan'ın milli maç sırasında evi yandı!

Salih Özcan'ın Phoenix Gölü kıyısındaki dairesinde çıkan yangın, Alman itfaiyesinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Evde kimsenin bulunmaması bir şanstı, maddi hasar oluştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 13:55 Güncelleme 18 Ekim 2023, 13:55
Salih Özcan’ın milli maç sırasında evi yandı!
Türkiye'nin Hırvatistan deplasmanındaki galibiyetinin asistini yapan ve tarihe geçen Salih Özcan, Ay-Yıldızlı formayla son 2 maçta da 11'de sahaya çıktı.

Tarihi başarıda pay sahibi olan Özcan'ın ne yazık ki sevinci kursağında kaldı. Çünkü Almanya'dan gelen kötü haber genç oyuncuyu üzdü. Dortmund'da forma giyen yıldız oyuncunun, bölgenin en güzel yerlerinden olan Phoenix Gölü kıyısındaki terasında yangın çıktı.

Letonya galibiyetinin ardında pazartesi Dortmund'a dönen Salih Özcan, görevliler tarafından bilgilendirildi.

Yangın çıktığı sırada evde kimse yoktu. Komşuları yangın büyüdükten sonra olayı fark edip, itfaiyeye bildirdi. Olaya müdahale eden ekip yangını ancak 1 saatte söndürebildi. Yeni evli olan Salih'in eşi Eda'nın da yangın sırasında dairede bulunmadığı bildirildi.

"ÇOK ŞÜKÜR DURUMUMUZ İYİ"

Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı üzücü olayda çok önemli maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Yangının kısa devre yapan bir kablodan kaynaklandığı ve mobilyalara sıçrayarak büyüdüğü de bildirildi.

Salih Özcan bu nedenle çok sayıda geçmiş olsun mesajı alırken, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Merhaba arkadaşlar, sayısız mesajınız için çok teşekkür ederim! Durumumuz iyi, çok şükür sadece bir miktar maddi hasar oluştu. Önemli olan kimsenin yaralanmaması."


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten İsrail’e tepki | CANLI YAYIN
CANLI TAKİP | Katil İsrail El-Ehli Baptist Hastanesi’ni hedef aldı: Çok sayıda sivil şehit oldu! 3 günlük milli yas ilan edilecek
Hepsiburada
SON DAKİKA