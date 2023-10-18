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Lionel Messi'den yeni rekor

Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi, Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde 31 gole ulaştı ve Luis Suarez'e ait 29 gollük rekoru geride bıraktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 12:47 Güncelleme 18 Ekim 2023, 12:47
Lionel Messi’den yeni rekor

Messi, bu kez Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde kırdığı rekorla gündemde.

Arjantin, Peru deplasmanından 2-0'lık galibiyetle döndü. Lionel Messi, 32 ve 42'nci dakikalarda kaydettiği 2 golle takımını galibiyete taşıdı.

Messi içinse bu başarı yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti.

2023 Ballon d'Or'un favorilerinden olan yıldız oyuncu, elemelerde ulaştığı 31 golle Luis Suarez'e ait 29 gollük rekoru geride bıraktı.

Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, Messi için "Umarım oynayabildiği kadar oynar çünkü herkes onu sahada görmekten mutlu" dedi.

Yıldız oyuncuysa takımın başarısına dikkat çekti. 36 yaşındaki futbolcu, oynadıkları her maçla tarihin en iyi takımı olmaya daha da yaklaştıklarını söyledi.


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