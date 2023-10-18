Galatasaray kancayı Mohamed Diomande’ye taktı! Fildişili için ocakta hamle yapılacak

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bir yandan da devre arasındaki transfer dönemi için de çalışmalarını sürüdüyor.

Bu sezon performansıyla beklentilerin altında kalan Portekizli orta saha Sergio Oliveira ile ocak ayında yollarını ayırmak isteyen Sarı Kırmızılı takımın 8 numara pozisyonu için rotasını Danimarka'ya çevirdiği öğrenildi.