Galatasaray kancayı Mohamed Diomande’ye taktı! Fildişili için ocakta hamle yapılacak

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bir yandan da devre arasındaki transfer dönemi için de çalışmalarını sürüdüyor.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bir yandan da devre arasındaki transfer dönemi için de çalışmalarını sürüdüyor.
Bu sezon performansıyla beklentilerin altında kalan Portekizli orta saha Sergio Oliveira ile ocak ayında yollarını ayırmak isteyen Sarı Kırmızılı takımın 8 numara pozisyonu için rotasını Danimarka'ya çevirdiği öğrenildi.
FENER'E KARŞI İZLEDİLER
Galatasaray'ın Nordsjaelland forması giyen Filidişili orta saha Mohamed Diomande'yi gündemine aldığı öğrenildi.
Scout ekibinin 21 yaşındaki futbolcuyu Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı Konferans Ligi maçında da takip ettiği öğrenildi. Scoutların oyuncu için yönetime olumlu rapor verdiği belirtildi. Galatasaray devre arasında Oliveira ile yollarını ayırması durumunda Diomande için ocak ayında hamle yapacağı belirtildi.