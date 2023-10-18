"Fenerbahçe sosyal medyada örgütlü yapı kurdu" Erden Timur'dan A Spor ekranlarında bomba açıklama: Ronaldo'ya haber yolladık

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur dün gece A Spor ekranlarında sarı kırmızılı kulüpte merak edilen konulara açıklık getirirken, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye yönelik çok konuşulacak ifadeler kullandı.
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur dün gece A Spor ekranlarında sarı kırmızılı kulüpte merak edilen konulara açıklık getirirken, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye yönelik çok konuşulacak ifadeler kullandı.
A Spor Müdürü Cüneyt Şen'in moderatörlüğünde Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan ve Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır'ın sorularını yanıtlayan Timur, Fenerbahçe'nin sosyal medyada örgütlü bir yapı kurduğunu söyledi.
Timur, "Aynı örgütlü yapı Galatasaray'da yok. Savcılık bununla ilgili soruşturma açsın, yarından tezi yok. Benim çözüm önerilerimden biri bu." şeklinde konuştu. Erden Timur şu ifadeleri kullandı: "Lafı kıvırmam, şu an için örgütlü bir düzenle karşı karşıyayız. O kadar örgütlü bir yapı var ki, Youtube şeyleri kurulmuş oralardan yayınlar.
Bir gazeteci bir şey dediğinde acayip bir linç kampanyası. Araştırılsın bunlar. Sosyal medya yapılanması, herkesin, Türk futbolunun gelişimi için belli şeylerden ayrışması gerek.
Özgür birey her şeyi geliştirebilir. Savcılık bununla ilgili soruşturma açsın, yarından tezi yok. Benim çözüm önerilerimden biri bu. Herkesin telefon kayıtları incelensin. Gönüllü olarak imza vereceğim.
Geçmiş 1, 2, 3 yıl. Tüm hesaplar incelensin. Türkiye'nin 'Temiz Elller' operasyonu yapması lazım. Anasının babasının dedesinin. Herkes hak yiyor. Hodri meydan, varsa yarın yapalım."
RONALDO'YA HABER YOLLADIK AMA OLMADI!
Erden Timur, Cristiano Ronaldo ile ilgilendiklerini de söyledi. Timur, "Bir yıldıza gittiğimizde 'Alamazsak, yıpratırlar' düşüncesi bizde yok. Ronaldo'ya haber yolladık ve öyle bir şey düşünmediği yönünde cevap geldi. O rakamları zaten biz veremeyiz. Burada farklı gelirleri olur, burada ek gelirler yaratırız gibi. Ronaldo burada çok fazla gelir elde edebilirdi" diye konuştu.
SZYMANSKI'Yİ KİRALAYABİLİRDİK
Transfer döneminde Szymanski ile ilgilendiklerini de söyleyen Timur, şu ifadeleri kullandı: "Transfer döneminde bizim harcama limitimiz yoktu. Bunu arttırmak için Şampiyonlar Ligi'ne kalmamız gerekiyordu. O para gelene kadar oyuncuları bekletmek durumundaydık. Bunu oyunculara söyleyemezdik. Szymanski'yi kiralayabilirdik. Bonservisiyle gitmek istiyordu, orada başka şeyler de oldu."
LALE ORTA, ALİ KOÇ'A GÖRÜNTÜ GÖNDERDİ!
Erden Timur önemli bir iddiayı da ortaya attı. Timur, "3 Şubat 2023 tarihinde Lale Orta MHK Başkanı olduktan sonra kendisi 3 Şubat sabahında VAR odasına giriyor ve Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtlarını inceliyor. Lale Orta bu görüntüleri Ali Koç'a gönderdiğini arkadaşlarına söylüyor" ifadesini kullandı.