"Fenerbahçe sosyal medyada örgütlü yapı kurdu" Erden Timur'dan A Spor ekranlarında bomba açıklama: Ronaldo'ya haber yolladık

Bir gazeteci bir şey dediğinde acayip bir linç kampanyası. Araştırılsın bunlar. Sosyal medya yapılanması, herkesin, Türk futbolunun gelişimi için belli şeylerden ayrışması gerek.

Özgür birey her şeyi geliştirebilir. Savcılık bununla ilgili soruşturma açsın, yarından tezi yok. Benim çözüm önerilerimden biri bu. Herkesin telefon kayıtları incelensin. Gönüllü olarak imza vereceğim.

Geçmiş 1, 2, 3 yıl. Tüm hesaplar incelensin. Türkiye'nin 'Temiz Elller' operasyonu yapması lazım. Anasının babasının dedesinin. Herkes hak yiyor. Hodri meydan, varsa yarın yapalım."