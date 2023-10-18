SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray Beşiktaş derbisinin biletleri satışa çıktı!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılacak derbi maçın biletleri satışa çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 15:16 Güncelleme 18 Ekim 2023, 15:16
Galatasaray Beşiktaş derbisinin biletleri satışa çıktı!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılacak derbi maçın biletleri satışa çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak müsabakanın biletleri, GS Bonus kart sahiplerine öncelikli olarak passo.com.tr adresinden satışa sunuldu.

Biletler, yarın saat 11.00'de GS Logolu passolig kartlarına satışa sunulacak.

Derbide en düşük bilet fiyatı 700 liradan başlarken, en yüksek bilet fiyatı 17 bin 500 lira oldu.


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Soykırımcı İsrail’in katliamına ortak olan ABD Başkanı Joe Biden İsrail’de! Hamas’ı suçladı işgalcileri akladı
Mark Zuckerberg’ten büyük sansür! Filistin destekli içerikler kısıtlandı
Hepsiburada
SON DAKİKA