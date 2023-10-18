SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Barcelona Başkanı Laporta'ya rüşvetten soruşturma açıldı

Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta hakkında hakemlere rüşvet verdiği iddiasıyla soruşturma açıldığı bildirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 15:22 Güncelleme 18 Ekim 2023, 15:22
Barcelona Başkanı Laporta’ya rüşvetten soruşturma açıldı

Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta hakkında hakemlere rüşvet verdiği iddiasıyla soruşturma açıldığı bildirildi.

İspanya basınında yer alan habere göre Laporta'ya, İspanya'nın hakem komitesinin yaklaşık 20 yıllık faaliyetlerini kapsayan bir soruşturma kapsamında rüşvet şüphesi nedeniyle resmi soruşturma açıldığı ifade edildi.

İspanya'da Barcelona Kulübü hakkında, "sportif etkinliklerinde çıkar sağlamak için hakemler hakkında bilgi topladığı" iddiasıyla başlatılan yasal girişimlerin neden olduğu tartışmalar geçen mart ayından beri sürüyordu.

Barselona Savcılığı, geçen mart ayında, 1993'ten 2018'e kadar İspanyol Futbol Federasyonunun eski Hakem Teknik Kurulu (CTA) Başkan Yardımcısı olan Jose Maria Enriquez Negreira'ya ait firmalara 17 yıl içinde 7,3 milyon eurodan (7,8 milyon dolar) fazla ödeme yapıldığı iddiasıyla ilgili şikayette bulunmuştu.


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten İsrail’e tepki | CANLI YAYIN
CANLI TAKİP | Katil İsrail El-Ehli Baptist Hastanesi’ni hedef aldı: Çok sayıda sivil şehit oldu! 3 günlük milli yas ilan edilecek
Hepsiburada
SON DAKİKA