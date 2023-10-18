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Burak Yılmaz tüm konsantrasyonunu dev maça veriyor! Galatasaray'ın artılarını eksilerini masaya yatırdı

Ümraniye’de adeta kamp kuran Beşiktaş Teknik Direktörü Burak Yılmaz Galatasaray’ın maçlarını izleyerek rakibin artılarını eksilerini tespit ediyor. Tüm bilgileri oyuncularına aktaran Yılmaz derbi maçtan zaferle ayrılacağına inanıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Ekim 2023 Güncelleme 18 Ekim 2023, 07:01
Burak Yılmaz tüm konsantrasyonunu dev maça veriyor! Galatasaray’ın artılarını eksilerini masaya yatırdı

Beşiktaş'ta cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinin hazırlıkları devam ediyor. Teknik direktör Burak Yılmaz'ın bu derbiye büyük önem verdiği ve adeta Ümraniye'de kamp kurduğu öğrenildi.

Futbolcularıyla sürekli bu maçı maçı konuşan Yılmaz, Siyah-Beyazlı futbolculara bu derbiyi kazanabileceklerine inandırmaya çalışıyor.

Galatasaray maçlarını videodan izleyerek Sarı-Kırmızılı takımın artılarını ve eksiklerini tespit eden Burak Yılmaz, bu bilgileri sonrasında futbolcuların adeta beynine kazıyor.

Bu arada Gedson'un Fernandes'in de bu maçta forma giyme ihtimalinin artması genç teknik adamı fazlasıyla memnun ediyor.

37 yaşındaki antrenörün Amartey, Rebic ve Chamberlain'i de bu kritik derbide oynatmayı planladığı ifade ediliyor.

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