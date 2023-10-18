Burak Yılmaz tüm konsantrasyonunu dev maça veriyor! Galatasaray’ın artılarını eksilerini masaya yatırdı

Beşiktaş'ta cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinin hazırlıkları devam ediyor. Teknik direktör Burak Yılmaz 'ın bu derbiye büyük önem verdiği ve adeta Ümraniye'de kamp kurduğu öğrenildi.

Galatasaray maçlarını videodan izleyerek Sarı-Kırmızılı takımın artılarını ve eksiklerini tespit eden Burak Yılmaz , bu bilgileri sonrasında futbolcuların adeta beynine kazıyor.

Futbolcularıyla sürekli bu maçı maçı konuşan Yılmaz, Siyah-Beyazlı futbolculara bu derbiyi kazanabileceklerine inandırmaya çalışıyor.

Bu arada Gedson'un Fernandes'in de bu maçta forma giyme ihtimalinin artması genç teknik adamı fazlasıyla memnun ediyor.

37 yaşındaki antrenörün Amartey, Rebic ve Chamberlain'i de bu kritik derbide oynatmayı planladığı ifade ediliyor.