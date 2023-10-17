Cenk Ergün'den Zaniolo sözleri! "Gelecek sezon..."

Genellikle yaşlandıkça ağırlıklara daha fazla zaman ayırırsınız ve koşmaya daha az zaman ayırırsınız, o ise bunun tam tersini yaptı.





Bize geldiğinde çok iyi antrenman yapıyordu, Roma'dan sonra kendini affettirmek istiyordu.





Belki geri döner ama bana daha çok Premier Lig'de oynamaya niyetli olduğu izlenimini verdi.

ZANIOLO ASTON VILLA'DA NE YAPTI?



İtalyan yıldız bu sezon Aston Villa formasıyla Premier Lig'de 6 maça çıktı.



