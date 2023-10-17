Cenk Ergün'den Zaniolo sözleri! "Gelecek sezon..."

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, La Gazetta deloo Sport'a çok konuşulacak bir röportaj verdi.
Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, La Gazetta deloo Sport'a çok konuşulacak bir röportaj verdi.
Ergün, adı son zamanlarda bahis çetesiyle anılan Zaniolo hakkında dikkat çeken ifadelerde bulundu.
İŞTE ERGÜN'ÜN SÖZLERİ:
'ŞİMDİYE KADAR ZANIOLO GİBİSİNİ GÖRMEDİM'
Onun yaşındaki bir futbolcunun spor salonunda bu kadar çok zaman geçirdiğini hiç görmemiştim.
Genellikle yaşlandıkça ağırlıklara daha fazla zaman ayırırsınız ve koşmaya daha az zaman ayırırsınız, o ise bunun tam tersini yaptı.
Bize geldiğinde çok iyi antrenman yapıyordu, Roma'dan sonra kendini affettirmek istiyordu.
Belki geri döner ama bana daha çok Premier Lig'de oynamaya niyetli olduğu izlenimini verdi.
ZANIOLO ASTON VILLA'DA NE YAPTI?
İtalyan yıldız bu sezon Aston Villa formasıyla Premier Lig'de 6 maça çıktı.
Zaniolo bu karşılaşmalarda 259 dakika süre buldu.