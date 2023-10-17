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Cenk Ergün'den Zaniolo sözleri! "Gelecek sezon..."

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı 24 yaşındaki yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo'nun adı yasa dışı bahis skandalı ile anılmaya devam ediyor. Sarı kırmızılıların futbol direktörü Cenk Ergün, Galatasaray'ın gündemi ile ilgili konuşurken Zaniolo hakkında da açıklamalarda bulundu. İşte Ergün'ün o sözleri...

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Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 17:29 Güncelleme 17 Ekim 2023, 17:29
Cenk Ergün’den Zaniolo sözleri! Gelecek sezon...

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, La Gazetta deloo Sport'a çok konuşulacak bir röportaj verdi.

GALATASARAY HABERLERİ | Cenk Ergün’den Zaniolo sözleri! Gelecek sezon...

Ergün, adı son zamanlarda bahis çetesiyle anılan Zaniolo hakkında dikkat çeken ifadelerde bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ | Cenk Ergün’den Zaniolo sözleri! Gelecek sezon...

İŞTE ERGÜN'ÜN SÖZLERİ:

'ŞİMDİYE KADAR ZANIOLO GİBİSİNİ GÖRMEDİM'

Onun yaşındaki bir futbolcunun spor salonunda bu kadar çok zaman geçirdiğini hiç görmemiştim.

GALATASARAY HABERLERİ | Cenk Ergün’den Zaniolo sözleri! Gelecek sezon...

Genellikle yaşlandıkça ağırlıklara daha fazla zaman ayırırsınız ve koşmaya daha az zaman ayırırsınız, o ise bunun tam tersini yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ | Cenk Ergün’den Zaniolo sözleri! Gelecek sezon...

Bize geldiğinde çok iyi antrenman yapıyordu, Roma'dan sonra kendini affettirmek istiyordu.

GALATASARAY HABERLERİ | Cenk Ergün’den Zaniolo sözleri! Gelecek sezon...

Belki geri döner ama bana daha çok Premier Lig'de oynamaya niyetli olduğu izlenimini verdi.

GALATASARAY HABERLERİ | Cenk Ergün’den Zaniolo sözleri! Gelecek sezon...

ZANIOLO ASTON VILLA'DA NE YAPTI?

İtalyan yıldız bu sezon Aston Villa formasıyla Premier Lig'de 6 maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ | Cenk Ergün’den Zaniolo sözleri! Gelecek sezon...

Zaniolo bu karşılaşmalarda 259 dakika süre buldu.

GALATASARAY HABERLERİ | Cenk Ergün’den Zaniolo sözleri! Gelecek sezon...

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GALATASARAY HABERLERİ | Cenk Ergün’den Zaniolo sözleri! Gelecek sezon...


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