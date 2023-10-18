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Beşiktaş'tan flaş derbi paylaşımı! "G E L İ Y O R U Z"

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı taraftarların Galatasaray derbisinde yer alacağını açıkladı. Siyah beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ali Sami yen deplasmanındayız. G E L İ Y O R U Z" denildi.

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 11:44 Güncelleme 18 Ekim 2023, 12:05
Beşiktaş’tan flaş derbi paylaşımı! G E L İ Y O R U Z

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray ile cumartesi akşamı oynanacak maçta deplasman tribününde taraftarlarının olacağını açıkladı.

Siyah beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ali Sami yen deplasmanındayız. G E L İ Y O R U Z" denildi.

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Beşiktaş, daha sonra resmi sitesinde "Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında, 21 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak Galatasaray-Beşiktaş müsabakası için toplanan İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, taraftarlarımızın deplasman tribününde yer almalarına karar vermiştir." açıklaması yaptı.

GALATASARAY: "DEPLASMAN YASAĞI DOĞRU DEĞİL"

Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan da yaptığı açıklamada, "Deplasman yasağını doğru bulmuyorum. Çocukken İnönü Stadı'nda hep yarı yarıya olurdu. Belki bu söylediğim şimdiki kombinelere bakılınca romantik gelecektir. Biz Manchester seyircisini, Bayern seyircisini ağırlayabiliyorsak, Beşiktaş'ı da Fenerbahçe'yi de ağırlamalıyız. Kendi taraftarımızla da oraya gitmeliyiz" demişti.


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