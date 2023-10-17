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ÖZEL | Galatasaray'da bir ayrılık bir transfer! İşte yerine gelecek isim

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızlılıar'da golcü oyuncunun olası ayrılığı sonrası rota çizildi… İşte ayrıntılar…

Onur Koçhan Onur Koçhan takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 13:07 Güncelleme 17 Ekim 2023, 17:51
ÖZEL | Galatasaray’da bir ayrılık bir transfer! İşte yerine gelecek isim

Galatasaray yaz transfer sezonunda forvet hattına önemli takviyeler yaptı. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin yanı sıra Brendford'tan 500 bin Euro karşılığında Halil Dervişoğlu kadroya katıldı. Aslan, Al Nasr'dan Cedric Bakambu'yu da transfer ederek hücum hattını zenginleştirdi.

ÖZEL | Galatasaray’da bir ayrılık bir transfer! İşte yerine gelecek isim

BİR TÜRLÜ DİKİŞ TUTTURAMADI

Sarı-Kırmızılılar'ın yaz transfer sezonunda büyük umutlarla transfer ettiği Cedric Bakambu bir türlü istenilen form grafiğini yakalayamadı. Bursaspor kariyerinde 40 maçta 21 kez fileleri havalandıran ve sonrasında Villarreal'e transfer olan Bakambu, Galatasaray'da bir türlü dikiş tutturamadı.

ÖZEL | Galatasaray’da bir ayrılık bir transfer! İşte yerine gelecek isim

İTALYANLAR AYRILIĞI YAZDI

İtalyan medyasından Tuttomercato'nun haberine göre; Türkiye'ye gelmek için can atan Villarreal'in eski forveti Cedric Bakambu ocak ayında Galatasaray'dan ayrılmayı planlıyor. Kongolu yıldızın menajerine talimat verdiği ve arayışlara başladığı öğrenildi.

ÖZEL | Galatasaray’da bir ayrılık bir transfer! İşte yerine gelecek isim

8 MAÇTA GOLÜ YOK

Bakambu, şu ana kadar sadece 8 maçta (4'ü Süper Lig, 4'ü Şampiyonlar Ligi elemelerinde) toplam 227 dakika sahada kaldı. 32 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı sürede skor katkısı yapamadı. Galatasaray ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

ÖZEL | Galatasaray’da bir ayrılık bir transfer! İşte yerine gelecek isim

HEDEFTEKİ İSİM KADEWERE

Galatasaray'ın ise Bakumbu'nun olası ayrılığı ihtimaline karşı bir süredir oyuncu arayışlarında olduğu ortaya çıktı. Sezon başında Bakambu ile birlikte Lyon forması giyen Tino Kadewere menajerler aracılığıyla Galatasaray'a teklif edilmişti. Cimbom, Bakambu'yu tercih etti.

ÖZEL | Galatasaray’da bir ayrılık bir transfer! İşte yerine gelecek isim

SEZON SONU BOŞA ÇIKIYOR

Sarı-Kırmızılılar'da Bakambu'nun olası ayrılığı sonrası gündeme gelecek ilk isim Kadewere. 2020 yılından beri Fransız ekibi Lyon'da forma giyen 27 yaşındaki Zimbabveli golcü Kadewere'nin kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

ÖZEL | Galatasaray’da bir ayrılık bir transfer! İşte yerine gelecek isim

19 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Tecrübeli golcü, Lyon dışında Le Havre, Mallorca ve Djurgardens gibi takımların formasını giydi. Zimbabve Milli Takımı'nda 19 kez forma giyen yıldız oyuncu 3 kez de fileleri havalandırdı.

ÖZEL | Galatasaray’da bir ayrılık bir transfer! İşte yerine gelecek isim


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