ÖZEL | Galatasaray’da bir ayrılık bir transfer! İşte yerine gelecek isim

8 MAÇTA GOLÜ YOK



Bakambu, şu ana kadar sadece 8 maçta (4'ü Süper Lig, 4'ü Şampiyonlar Ligi elemelerinde) toplam 227 dakika sahada kaldı. 32 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı sürede skor katkısı yapamadı. Galatasaray ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

HEDEFTEKİ İSİM KADEWERE



Galatasaray'ın ise Bakumbu'nun olası ayrılığı ihtimaline karşı bir süredir oyuncu arayışlarında olduğu ortaya çıktı. Sezon başında Bakambu ile birlikte Lyon forması giyen Tino Kadewere menajerler aracılığıyla Galatasaray'a teklif edilmişti. Cimbom, Bakambu'yu tercih etti.

SEZON SONU BOŞA ÇIKIYOR



Sarı-Kırmızılılar'da Bakambu'nun olası ayrılığı sonrası gündeme gelecek ilk isim Kadewere. 2020 yılından beri Fransız ekibi Lyon'da forma giyen 27 yaşındaki Zimbabveli golcü Kadewere'nin kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

19 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ



Tecrübeli golcü, Lyon dışında Le Havre, Mallorca ve Djurgardens gibi takımların formasını giydi. Zimbabve Milli Takımı'nda 19 kez forma giyen yıldız oyuncu 3 kez de fileleri havalandırdı.