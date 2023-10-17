Şahika Ercümen Kalyon Enerji sponsorluğundaki ‘100. Yıl Cumhuriyet Dalışı’nda yeni bir rekora imza attı!

Kalyon Holding iştiraki olan Kalyon Enerji'nin faaliyet alanı, misyonu ve vizyonu doğrultusunda, tüm dünya için fayda üreten bir kurum olma sorumluluğu taşıdığının altını çizen Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Dr. Murtaza Ata "Esasen, bu çok özel iş birliği sayesinde sınırları zorlayan iki marka bir araya geldi. Kalyon Enerji olarak güneşten aldığımız enerji ile gökyüzünün sınırlarını aşarak, ülkemize ve insanımıza sürdürülebilir bir değer sunuyoruz. Millî sporcumuz Şahika Ercümen de derin denizlerin sınırlarını zorlayan, başarıları ile göğsümüzü kabartan bir sporcu. Şimdi de Kalyon Enerji sponsorluğunda Cumhuriyetimize yeni bir rekor hediye etti. Hepimiz nefesimizi tutarak bu tarihi ana tanıklık ettik. Böylesine anlamlı bir başarının ortağı olmaktan gurur duyuyoruz. Kalyon Enerji olarak ülkemize ve dünyamız için katkı üretmeye devam edeceğiz" dedi.