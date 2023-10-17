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Fabio Capello'dan Ronaldo itirafı!

İtalyan efsane teknik direktör Fabio Capello, Real Madrid'i çalıştırdığı dönemle ilgili flaş itiraflarda bulundu. Capello, "Ronaldo, 2002 Dünya Kupası'nda 82 kiloydu. Real Madrid'e geldiğinde biraz kilo almıştı. 'Kilo ver' dedim, 92.5 kiloya çıktı." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 16:52 Güncelleme 17 Ekim 2023, 16:52
Fabio Capello’dan Ronaldo itirafı!

İtalyan efsane teknik direktör Fabio Capello, Madrid devini çalıştırdığı dönemle ilgili flaş açıklamalar yaptı.

Fabio Capello yaptığı açıklamada, "Real Madrid'in teknik direktörüyken Van Nistelrooy bir maçtan önce yanıma geldi, 'Hocam, soyunma odası buram buram alkol kokuyor' dedi. Gittim, baktım, gerçekten alkol kokuyordu." dedi.



"RONALDO'YA 'KİLO VER' DEDİM"

Ronaldo Nazario ile ilgili de konuşan Capello, "Ronaldo, 2002 Dünya Kupası'nda 82 kiloydu. Real Madrid'e geldiğinde biraz kilo almıştı. 'Kilo ver' dedim, 92.5 kiloya çıktı." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde Cassano ile sorun yaşadığını itiraf eden deneyim futbola adamı, "Cassano ile kavga ettiğimiz doğru. Her maç öncesi patates kızartması istiyordu, bu benim için kabul edilemezdi. Ondan çok aşçıya kızdım. Cassano benim en büyük pişmanlığım. Çünkü onu olabileceği harika bir oyuncuya dönüştüremedim. Çok çalışsam da bunu başaramadım." açıklamasını yaptı.


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