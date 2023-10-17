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İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina: Tonali ve Zaniolo'ya üzülüyorum

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina bahis soruşturması hakkında açıklamalarda bulundu. "Kim hata yaptıysa cezalandırılacak. İyileşme ve rehabilitasyon sürecine yardımcı olacağız. Bu insanları iyileştirmeliyiz. Bu çocukların geri dönebileceğinden emin olmalıyız. Bu çocuklar terk etmeyeceğiz. Asla!"

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Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 16:22 Güncelleme 17 Ekim 2023, 16:22
İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina: Tonali ve Zaniolo’ya üzülüyorum
İtalya'da son dönemlerde ortaya çıkan bahis skandalı hakkında İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina açıklamalarda bulundu.

"ONLARI TERK ETMEYECEĞİZ"

Sandro Tonali ve Nicolo Zaniolo'ya çok üzüldüğünü söyleyen Gabriele Gravina, "Bir insan olarak Tonali ve Zaniolo için üzülüyorum. Onlar benim için çocuklarım gibiler. Bu genç çocukları kınamamalıyız. Kumar bağımlılığı bir futbol sorunu değil, sosyal bir vebadır. Sizi temin ederim ki kim yardım isterse yardım edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yapılan hatanın cezasız bırakılmayacağını söyleyen Gabriele Gravina şu cümlelerle açıklamalarını sonlandırdı:

"Kim hata yaptıysa cezalandırılacak. İyileşme ve rehabilitasyon sürecine yardımcı olacağız. Bu insanları iyileştirmeliyiz. Bu çocukların geri dönebileceğinden emin olmalıyız. Bu çocuklar terk etmeyeceğiz. Asla!"

KİMLER KARIŞTI

Yasa dışı bahis soruşturmasında Newcastle United forması giyen Sandro Tonali, bonservisi Galatasaray'da olan ve Aston Villa forması giyen Nicolo Zaniolo, Juventus forması giyen Nicolo Fagioli ve Roma forması giyen Nicola Zalewski araştırılıyor.


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