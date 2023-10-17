Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu farkı

24 yaşındaki futbolcu, istikrarlı ve başarılı görüntüsüyle dikkat çekiyor.
Kerem Aktürkoğlu, Eylül 2020'de Anagold 24 Erzincanspor'dan Galatasaray'a transfer oldu. İlk yılında 29 karşılaşmada sahaya çıkan Kerem, 6 gol 2 asistlik katkı sağladı.
Milli futbolcu, sarı kırmızılı formayı giydiği son üç sezonda ise takımın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.
Galatasaray, 2021 - 2022 sezonundan bu yana 110 resmi maç yaptı. Kerem Aktürkoğlu ise, bu süreçte 106 kez sarı kırmızılı formayla sahaya çıktı.
24 yaşındaki oyuncu, son 3 sezonda yalnızca 4 maç kaçırdı.Kerem bu performansı sonrası, takımda ikinci kaptanlık görevine getirildi.
Galatasaray'daki 4'üncü sezonunu geçiren Kerem Aktürkoğlu, yaptığı skor katkısıyla da takımını sırtladı.
Kerem, sarı kırmızılı ekiple 4 sezonda tüm kulvarlarda 135 maça çıktı. Milli futbolcu, bu süreçte 34 kez fileleri sarstı, 29 da gol pası verdi.